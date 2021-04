Le Lillois Exotec va automatiser les entrepôts de Decathlon avec ses robots Skypod

A fond l'automatisation ! Decathlon a annoncé ce mardi 27 avril 2021 un partenariat pluriannuel avec Exotec afin d'automatiser ses entrepôts européens. La pépite lilloise va implanter sa technologie de robots Skypod dans les centres logistiques de l'entreprise de sport ainsi que son système de préparation de commande, qui adresse les missions aux différents robots. Ces derniers sont des robots compacts, capables de se déplacer en trois dimensions et conçus pour porter de petites charges avec de fortes rotations.



Automatisation d'une surface de 6 000 m²

Le premier site de Decathlon à être équipé de la technologie d'Exotec sera l'entrepôt régional de Ferrières-en-Brie, situé en Seine-et-Marne. Exotec va équiper la surface de plus de 6 000 m² de ses Skypod et de sa technologie "double deep". Cette dernière permet d'accroître la densité des racks par rapport à un système classique puisque les robots sont équipés d'une double fourche leur permettant d'accéder à un bac stocké derrière un autre bac. Par la suite un autre site français sera aussi équipé de ces technologies.



Jérôme Saillour, responsable de la transformation logistique chez Decathlon, met en avant "une technologie extrêmement flexible, qui nous permet de dimensionner l’investissement à notre besoin actuel et de l’ajuster à nos besoins futurs". Avec l'automatisation de ses entrepôts, Decathlon pourra mieux desservir ses magasins et accélérer ses développement dans l'e-commerce grâce à une supply chain plus réactive. A terme, l'objectif est d'équiper l'ensemble de ses entrepôts européens de ce type de technologie. Aucun planning de déploiement n'a cependant été précisé par les intéressés.



Passée en l’espace de 5 ans seulement de start-up à PME industrielle, Exotec séduit de plus en plus d'e-commerçants et de retailers avec sa technologie. Le Lillois conçoit et fabrique ses robots au sein de son siège situé à Croix, dans son usine de 6 000 m². Elle a déjà séduit des entreprises comme Leclerc, Cdiscount, Carrefour ou encore Uniqlo, pour ne citer que quelques noms.