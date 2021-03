Le Lillois Exotec va robotiser l'usine 4.0 de Lacroix avec ses Skypod

Le groupe de sous-traitance électronique Lacroix a choisi Exotec pour robotiser sa future usine "Symbiose", située dans à Beaupréau-en-Mauges dans le Maine-et-Loire.



Un investissement de 32,5 millions d'euros

Cette usine, dont l'inauguration a été fixée à fin 2021, fait partie des 31 lauréats de l'appel à projets de relocalisation soutenus par le gouvernement. L'investissement injecté dans cette future structure est de 32,5 millions d'euros, dont 15 millions apportés par Bpifrance.



L'usine Symbiose de 16 000 m² va donc accueillir une flotte de Skypod, les robots d'Exotec, et une tour de stockage sur 9 mètres de haut. Il s’agit de la première référence de l'entreprise lilloise dans le secteur de l’industrie.



La technologie "double deep"

Pour la première fois, les robots intégreront la nouvelle technologie "double deep" d’Exotec qui permet d’accroitre la densité des racks de 20% par rapport à un système classique, d'après Lacroix. En effet, le principe de cette technologie est qu’un robot équipé d’une double fourche peut accéder à un bac stocké derrière un autre bac. Dès 2021, la totalité des Skypod seront équipés de cette technologie.



Le recours aux robots d'Exotec devrait booster les gains de productivité puisque la solution permettra une productivité de 175 lignes/heure contre 25 lignes/heure aujourd’hui. Les accidents du travail et les facteurs de pénibilités devraient également diminués. En effet, les temps de déplacement et de manutention des opérateurs, aujourd’hui de l’ordre de 40%, seront sensiblement réduits, d'après l'ETI.



Les Skypod séduisent de plus en plus

Les Skypod, qui ont la particularité de se déplacer de façon autonome à l'horizontal au sol et verticalement entre des étagères ordinaires, ont déjà séduit de nombreuses entreprises telles que Carrefour, E.Leclerc, Cdiscount, Uniqlo et Decathlon. Les solutions d'Exotec sont également disponibles en Europe – en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et en Espagne – et à l'international, aux Etats-Unis et au Japon.