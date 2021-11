Le magasin autonome Carrefour Flash ouvre ses portes à Paris

L'Amazon Go à la française. Carrefour a inauguré son premier magasin autonome dans le 11ème arrondissement de Paris ce mercredi 24 novembre 2021. "Un magasin très technologique, mais où la technologie ne se voit pas", clame Elodie Perthuisot, directrice exécutive e-commerce, data et transformation digitale du groupe Carrefour.



Nommé Carrefour Flash, il est pensé pour tout le monde et pour accélérer les courses du quotidien. Il n'est pas nécessaire de télécharger une application ou de s'identifier, tout le monde peut entrer dans ce magasin pour faire ses courses car c'est le magasin lui-même qui est connecté.



Caméras et balances connectées

Dans cet espace de 55 m², ce sont 60 caméras qui ont été installées au niveau du plafond. Les rayonnages quant à eux sont composés de 250 étagères dotées de huit capteurs de poids chacune (soit 2000 capteurs en tout). Ces derniers peuvent supporter jusqu'à 30 kg et sont précis à 10 g près.



Une fois que le client pénètre dans le magasin, il est convertit en avatar anonyme et représenté par une couleur. Les équipes de Carrefour insistent sur l'anonymat : le but n'est pas d'identifier concrètement une personne, mais de suivre chaque client indépendamment pour déterminer les achats réalisés par chacun. "Les caméras permettent de suivre les personnes en temps réel", glisse Ying Zheng, cofondatrice et présidente d'AiFi, la start-up californienne à l'origine de cette technologie.



Le client est convertit en avatar anonyme et suivit le temps de ses achats.



Toutes ces données issues des caméras et des étagères connectées sont fusionnées pour déterminer en temps réel le panier du client. Carrefour et AiFi se targuent d'avoir un taux de fiabilité de 96% au niveau des paniers. Toutes les données sont traitées directement dans le magasin Carrefour, les informations ne sont pas transmises sur une plateforme cloud. Le magasin, et ses technologies, peuvent suivre jusqu'à une vingtaine d'acheteurs. Mais AiFi et Carrefour espèrent améliorer la technologie pour que ce nombre puisse augmenter.





Une seule personne doit remplir un panier.



Un système de paiement en un clic

La troisième innovation, après les capteurs et l'algorithme, est au niveau du paiement. Carrefour a laissé une caisse traditionnelle sur laquelle les articles doivent être scannés par le client. Cette caisse doit être utilisée pour les paiements en espèces et peut également l'être pour les clients qui préfèrent passer par cette étape. Sinon, deux autres caisses permettant de vivre l'expérience de magasin autonome jusqu'au bout ont été implémentées.



Concrètement ce sont deux tablettes contenant la solution de paiement mise au point en partenariat avec Samsung et Market Pay, la fintech de Carrefour. Lorsque le client s'approche, son panier s'affiche sur la tablette. Il est alors possible d'utiliser une solution de paiement sans contact. Si cela n'est pas possible, ou que le panier dépasse les 50 euros maximum fixés pour ce mode de paiement, l'utilisateur doit entrer son code de carte sur la tablette après avoir simplement "scanné" la puce comme lors d'un paiement sans contact. Le ticket de caisse n'est pas produit sous format papier mais peut être récupéré à l'issu du paiement via un QR Code.



Un moyen de paiement développé par Samsung et Market Pay.



Trois ans de R&D

Près de trois ans de R&D ont été nécessaire pour mettre au point cette technologie qui était testée en conditions réelles dans le magasin Carrefour, utilisé par ses employés, à Massy. "Il a fallu un peu de temps pour mettre au point cette technologie, mais cela a permis d'aboutir sur un parcours sans friction", commente Frank Jansen, le manager Europe d'AiFi.



Le développement de l'algorithme a été l'une des étapes les plus compliquées. Le logiciel a été entraîné pour suivre plusieurs cas complexes : lorsque les bras de deux clients se croisent pour attraper des produits ; le fait qu'un produit est pris puis remis par un client. Toutefois, il est nécessaire qu'une seule personne remplisse un panier. Le logiciel n'est pas entraîné pour suivre le fait que deux personnes distinctes remplissent un unique panier.



Carrefour est le premier à utiliser cette solution développée par la start-up californienne. Habituellement, les retailer qui font appel à AiFi, ou une autre technologie similaire, passe par une application. Le client doit alors télécharger cette application avant d'entrer dans le magasin et débuter ses achats. Un point de friction qui freine plus d'un consommateur. Avec son Carrefour Flash, le retailer français espèrent séduire un grand nombre de client.



Carrefour se laisse un an pour tester la technologie. Les employés du Carrefour market sur lequel la technologie a été implémentée sont toujours présents sur les lieux. Ils peuvent guider les clients, valider la vente d'alcool qui est interdite aux mineurs, régler d'éventuels problèmes au niveau du panier, remplir les rayonnages et repositionner des produits qui auraient été mal remis par les clients (ils reçoivent des alertes sur une application puisque le logiciel est en capacité de détecter cela). Une présence humaine également rassurante puisqu'il est rare de pouvoir faire des courses et payer en un seul clic.