Le marché des casques de réalité virtuelle marque le pas

Les casques de réalité virtuelle sont encore loin du marché de masse. Le marché a enregistré un recul de 2% aux États-Unis en 2022, d'après les chiffres du cabinet NPD Groupe obtenus pas CNBC. Il se serait élevé à 1,1 milliard de dollars. Dans le monde, en volume, les livraisons de casques VR et d'appareils de réalité augmentée auraient chuté de plus de 12% sur un an à 9,6 millions d'unités selon les analyses de CCS Insight, rapportées par le média américain.

Le leader du marché, le Quest 2 de Meta, a vu ses ventes chuter cette année, qui n'ont pas été relayées par le nouveau modèle Meta Quest Pro, s'adressant en premier lieu aux entreprises avec un prix de 1800 euros. Ce sont également les entreprises qui sont ciblées par le Magic Leap 2, sorti en septembre dernier pour se placer en concurrent de l'Hololens 2 de Microsoft. Pas de quoi faire décoller le marché grand public.

Les lancements attendus en 2023

CCS Insight anticipe une croissance des volumes de 10% en 2023, portée par le lancement du Sony PlayStation VR2, prévu en février, qui devrait être commercialisé au prix de 550 dollars. Le gros point d'interrogation est le lancement d'un casque de réalité mixte conçu par Apple, attendu depuis longtemps, qui pourrait dynamiser le marché. Il s'agirait de la première nouvelle catégorie de produits lancée par la firme de Cupertino depuis les montres connectées en 2014.

Plusieurs casques de réalité virtuelle et augmentée seront présentés au CES de Las Vegas début janvier, dont celui de Sony, un nouveau modèle AR/VR de HTC équipé d'un capteur de profondeur, et un prototype conçu par Sharp.