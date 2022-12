Le marché des jeux mobiles recule après une décennie de croissance ininterrompue

Le marché du jeu vidéo sur mobiles, qui a atteint pour la première fois plus de la moitié du marché total mondial du jeu vidéo en 2021, va reculer pour la première fois en plus de dix ans cette année selon les chiffres de la société d'études spécialisée Newzoo, relayés par le Financial Times. Il devrait reculer de 6,4% à 92 milliards de dollars, après une croissance de 7,3% enregistrée en 2022 et une explosion de 25,6% en 2020 à la faveur des confinements qui ont conduit de nombreux joueurs à se rabattre sur ce divertissement, et permis de séduire de nouveaux adeptes.

Des achats in-app en forte baisse

La baisse des dépenses des joueurs, en lien avec l'inflation, et la hausse des tarifs publicitaires qui renchérissent les coûts d'acquisition pour les éditeurs, expliquent ce coup de frein. Selon des experts de cette industrie interrogés par le FT, les achats in-app ont chuté de 15-20% chez certains leaders du secteur. Les éditeurs de jeux mobiles subissent également la politique de tracking publicitaire d'Apple mise en place en 2021, qui ne leur permet plus de cibler les joueurs les plus dépensiers comme ils le faisaient auparavant.



Les chiffres de Data.ai, spécialiste des données de marché relatives aux applications mobiles, montrent pour 2022 une baisse de 2% des dépenses in-app en général par rapport à 2021. Dans le jeu mobile, la société classe Honor of Kings, du chinois Tencent, à la première place des applications dans lesquelles les joueurs ont dépensé le plus d'argent. La passe économique difficile a d'ores et déjà un impact sur certains éditeurs, comme l'israélien Playtika, coté au Nasdaq depuis l'année dernière, qui licencie 15% de ses effectifs dans le monde et supprime des jeux mobiles de son catalogue.