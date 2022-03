Le marché des PC et des smartphones ralentit, selon TSMC

Dans le monde d'avant, on disait que quand le bâtiment va, tout va. Post-Covid, le baromètre s'est-il déplacé vers l'électronique ? TSMC, le sous-traitant taïwanais leader de son secteur, premier fabricant mondial de puces électroniques, fait part d'une baisse de la demande, dans un contexte de risques géopolitiques accrus et de retour des confinements en Chine.



Le marché Chinois, principal coupable

Le ralentissement serait surtout perceptible en Chine, sur les marchés du smartphone, du PC, et du téléviseur. Cette semaine, Apple aurait rabaissé ses commandes d'iPhone SE de 3 millions d'unités, selon Nikkei Asia, qui rapporte également les propos de TSMC.



Le président de TSMC, Mark Liu, a alerté sur l'augmentation du prix des composants et des matières premières, et sur le risque d'inflation sur les produits high-tech qui en découle. Malgré tout, le fondeur taïwanais n'a pas l'intention de réviser ses prévisions de croissance pour l'exercice (+25%).



Demande forte dans l'auto, l'IoT et le HPC

"Malgré le ralentissement sur certains marchés, nous continuons d'observer une demande forte dans les applications automobiles et le calcul informatique haute-performance, ainsi que dans les objets connectés", a-t-il déclaré. "Dans ces domaines, nous sommes toujours dans l'impossibilité de répondre à la demande de nos clients avec nos capacités actuelles."



En 2021, les livraisons de PC à la distribution ont atteint leur plus haut niveau depuis 2012, malgré la pénurie de puces et les problèmes de chaîne logistique. Les confinements et le télétravail ont boosté la demande. En volume, le marché des smartphones a lui aussi progressé en 2021, de 5,7% selon IDC.