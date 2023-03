Le marché des smartphones est en berne ? Pas en entreprise !

Samsung n'est certainement pas le constructeur dont on a le plus parlé au Mobile World Congress, le salon des technologies mobiles de Barcelone. D'une part, sa nouvelle gamme de smartphones premium Galaxy S23 avait été dévoilée début février. D'autre part, malgré les revues de presse dithyrambiques de son modèle le plus cher, le S23 Ultra, il a été éclipsé sur le salon par les nouveautés des constructeurs chinois qui ont fait forte impression.

Notamment les performances photo du Magic 5 Pro, les smartphones pliables de Honor et Oppo avec leurs charnières ultra fines, et les records de vitesse de charge réalisés par Realme et Xiaomi. Et côté innovations futuristes, le concept de smartphone à écran enroulable de Motorola, ou encore le concept de système de refroidissement liquide du OnePlus 11.

Modularité et complémentarité entre smartphone et PC

Le stand de Samsung n'était donc pas spécialement pris d'assaut. Celui-ci faisait la part belle à l'écosystème Galaxy et aux partenaires. Les visiteurs pouvaient notamment explorer la connexion entre le téléphone et le PC avec le nouveau Galaxy Book3 Ultra, qui permet de basculer entre plusieurs appareils, écrans et systèmes d’exploitation.

Ce principe de bascule est également présent, d'une autre manière, dans la gamme professionnelle de Samsung, qui n'était pas mise en avant sur le salon mais qui constitue une activité importante pour le constructeur coréen. La gamme Galaxy S se décline en effet en édition entreprises. Celle-ci intègre nativement la solution Dex, qui permet de transformer un mobile en PC : l'environnement Android passe alors en mode bureau.

De nouveaux besoins en entreprise et dans les usines

Cet outil répond, selon Samsung, à un besoin dans les entreprises qui se résume à fournir un smartphone à tous les salariés, y compris ceux de la "première ligne", qui auparavant n'étaient pas équipés du tout, ou alors avec des téléphones peu performants. Par exemple, dans l'une de ses usines de fabrication d'équipements radio militaires, Thales a retiré tous les PC et équipé ses équipes en Galaxy S et avec Dex. Historiquement conçu pour le B2C, cet outil permet, en entreprise, d'avoir un écran et un clavier partagé pour plusieurs personnes qui y branchent leur smartphone.

"Dex n'est pas fait pour les populations sédentaires. Il est utile pour digitaliser le poste de travail en usine, ou pour du flex office en dépannage, explique Frédéric Fauchère, directeur de la division Mobile experience B2B de Samsung France. Airbus, Michelin et EDF s'inspirent du cas Thales pour la déployer dans leurs usines".

Relais de croissance

Ainsi la "premiumisation" observable sur le marché du smartphone grand public touche aussi les entreprises, qui constituent un relais de croissance face à la baisse des volumes de vente à l'heure actuelle. "Les entreprises ont des besoins croissants de sécurisation des données qui les pousse à s'éloigner du BYOD. Mais aussi de performance des produits, ce qui est nouveau depuis deux ans sur les smartphones, car de plus en plus d'applications métiers sont exigeantes en termes de ressources", indique Frédéric Fauchère.

Sur le marché B2B, Samsung France est dans le vert en 2022 avec une croissance de 5% en volume, alors que le segment grand public a reculé. Le B2B représente environ un tiers de ses ventes, ce qui n'est pas négligeable. Il y a quelques années, le groupe s'était fixé pour objectif d'atteindre 50%, mais il n'y est pas encore parvenu.

Outre les terminaux (smartphones, PC, tablettes, objets connectés), Samsung vend aussi aux entreprises ses services (solution de gestion de flotte…) ainsi que les solutions d'une centaine de partenaires, qui lui permettent d'être le fournisseur de "tout le SBF 120". Il est également très présent au sein du secteur public (éducation nationale, établissements de santé…) et des collectivités territoriales, et s'est installé comme partenaire de l'État depuis une vingtaine d'années. C'est d'ailleurs Samsung qui a été sélectionné dans le cadre de l'appel d'offres pour le réseau radio du futur, afin d'équiper 300 000 agents des forces d'intervention d'une solution de communication en temps de crise.