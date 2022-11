Le marché des tablettes n'en finit pas de chuter

Tous les principaux segments de marché du hardware sont orientés à la baisse. Les PC, les smartphones – lors de l'annonce de ses résultats trimestriels, Qualcomm a indiqué qu'il prévoit désormais un recul des ventes de plus de 10% en 2022 -, et les tablettes. Selon les chiffres provisoires publiés par IDC le 31 octobre, les ventes mondiales de tablettes aux distributeurs et aux particuliers ont reculé pour le 5e trimestre consécutif, de 8,8% sur un an au troisième trimestre 2022, à 38,6 millions d'unités. Après les aléas d'approvisionnement, c'est au tour de la demande de ralentir le marché.



Ces statistiques font écho aux résultats annuels d'Apple publiés le 27 octobre. L'iPad est la seule ligne de produits et services en recul sur l'ensemble de l'exercice (-8,1% en valeur), alors qu'Apple a réaffirmé sa position incontestable de leader de ce marché, passant de 34,6% de part de marché en septembre 2021 à 37,5% en septembre 2022 selon IDC. Dans le même temps, les revenus issus des ventes d'iPhone et de Mac ont progressé de 7% et 14%. Si Apple réussit donc à conjurer l'apathie du marché de l'ordinateur personnel, il n'y parvient pas dans les tablettes.

Les Chromebooks en recul de 34%

IDC fait également le point sur les ventes de Chromebook (les PC portables tournant sous Chrome OS), qui sont en train de plonger. Les livraisons aux distributeurs et aux particuliers ont chuté de 34,4% sur un an au troisième trimestre, à 4,3 millions d'unités. "Nous avons vu beaucoup de grands constructeurs de PC fixer leurs priorités en fonction des opportunités du marché des PC sous Windows, et sans leur soutien du côté de l'offre, le marché des Chromebooks continuera à avancer lentement", commente Ryan Reith, le vice-président d'IDC en charge des Mobile and Consumer Device Trackers.



De quoi donner raison à Google, qui a décidé en septembre d'arrêter les frais de sa ligne Pixelbook, ses Chromebooks maison. Google poursuit les développements de Chrome OS, mais qui n'équipera plus que les appareils des constructeurs partenaires, dont Acer et Dell sont les plus gros représentants selon IDC, avec respectivement 23,9% et 21,6% de part de marché devant HP, Lenovo, et Samsung loin derrière.