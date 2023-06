Le Meta Quest 3 sera deux fois plus puissant que son prédécesseur et coûtera 570 euros

Meta a mis fin au suspense concernant son prochain casque de réalité virtuelle, baptisé Meta Quest 3. On savait déjà qu'il arriverait à l'automne et plusieurs détails sur ses caractéristiques étaient connus, mais les choses ont été officialisées le 1er juin, en amont d'une présentation de nouveaux jeux à venir.

Gros focus sur la réalité mixte

Le Quest 3 sera doté de trois capteurs en façade – deux caméras couleurs 4 mégapixels et un capteur de profondeur – qui lui permettront d'offrir des expériences de réalité augmentée (par "video passthrough") très qualitatives, avec un résultat bien meilleur que ce que permet le Quest Pro (qui ne dispose pas des mêmes capteurs). Deux autres capteurs uniquement dédiés au tracking, situés aux coins inférieurs du casque, viennent compléter l'ensemble.



Le Quest 3 n'aura en revanche pas de capteurs pour le suivi des yeux ou des expressions du visage. Meta mise sur ces capacités de "réalité mixte" pour passer un cap dans l'adoption par le grand public. Il sera par exemple possible de jouer à plusieurs dans une même pièce en tirant parti de son environnement réel (disposition des pièces et des meubles).



Lentilles pancake, résolution plus élevée, meilleures performances

Le Quest 3 bénéficiera par ailleurs des nouvelles lentilles "pancake" développées par Meta et déjà intégrée au Quest Pro. Elles permettent de réduire la taille du casque de 40% par rapport au Quest 2. L'entreprise n'en a pas beaucoup dit sur ses écrans et leur résolution, excepté qu'elle sera plus élevée que celle de ses précédents produits.



Derrière tout cela se trouve la prochaine puce haut de gamme de Qualcomm pour la XR, qui n'a pas encore été annoncée. Meta annonce deux fois plus de puissance GPU par rapport au Quest 2. En parallèle, les Quest 2 et Quest Pro vont recevoir une mise à jour qui augmentera leurs propres performances GPU (de 19% et 11% respectivement) et CPU (de 26% pour les deux).





De nouveaux contrôleurs Touch Plus

Le Meta Quest 3 sera par ailleurs accompagné de nouveaux contrôleurs "Touch Plus" à mi-chemin entre ceux du Quest 2 et du Quest Pro. Les anneaux de tracking ont disparu et ils intègrent la technologie haptique TruTouch des "Touch Pro", mais n'ont pas de caméras intégrées pour s'auto-tracker. Un choix sans aucun doute motivé par la nécessité de rester dans une fourchette de prix raisonnable pour l'appareil. A noter néanmoins que le Quest 3 est compatible avec les Touch Pro, il faudra juste les acheter séparément.



A propos du prix, justement, le Meta Quest 3 sera proposé à 569,99 euros en France dans sa version 128 Go. Un modèle avec plus de stockage sera dévoilé dans les mois qui viennent. De son côté, le Quest 2 redescend à son prix de lancement, soit 349,99 euros pour le modèle 128 Go et 399,99 euros pour la version 256 Go. Meta semble vouloir faire coexister les deux appareils pendant un temps, sans oublier le Quest Pro qui est positionné sur un segment à part.



Plus d'informations, dont la date de sortie définitive, seront données lors de la conférence Meta Connect prévue le 27 septembre.

Et les jeux ?

La gamme Quest grand public étant avant tout axée sur du contenu gaming, les jeux seront déterminants pour son succès. Le Quest 3 bénéficiera par défaut de la bibliothèque existante – plus de 500 jeux – du Quest 2, avec laquelle il sera intégralement compatible. Plusieurs jeux phares recevront des mises à jour pour tirer parti au mieux de ses performances. Il sera par ailleurs toujours possible de connecter le casque par câble ou en Wi-Fi pour jouer sur PC.



En parallèle, Meta a présenté plusieurs nouveaux jeux destinés à son écosystème Quest, dont le très attendu Asgard's Wrath 2, suite d'un des meilleurs jeux développés pour l'Oculus Rift. Les développeurs de Sanzaru Games parlent d'une quête principale de plus de 60 heures avec un monde immense à explorer. Autres annonces marquantes : Arizona Sunshine 2, Stranger Things VR, Attack on Titan VR: Unbreakable, PowerWash Simulator VR, Silent Slayer: Vault of the Vampire, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, I Expect You to Die 3, Dungeons of Eternity, Vampire the Masquerade: Justice et Racket Club.



A cela s'ajoutent quelques remakes : Bulletstorm VR (FPS sorti en 2011), Samba de Amigo (jeu de rythme culte sorti sur arcade en 1999), et The 7th Guest (jeu d'aventure datant de 1993). Enfin, on a appris qu'Assassin’s Creed: Nexus VR sera dévoilé lors de la conférence Ubisoft Forward du 12 juin. Ces jeux seront compatibles avec les Quest 2, Quest Pro et Quest 3. D'autres titres seront sans doute révélés en amont du lancement du Quest 3.