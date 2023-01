Le modèle de traduction Deepl, nouvelle licorne allemande

L'allemand Deepl, service de traduction instantanée en ligne concurrent de Google Translate, a annoncé le 11 janvier une nouvelle levée de fonds réalisée auprès de IVP, Bessemer Venture Partners, Atomico et WiL. Ce financement valorise la société 1 milliard d'euros. La start-up n'a pas souhaité communiquer sur le montant du tour de table, mais selon Business Insider il se situerait autour de 100 millions d'euros.

Deepl déclare vouloir utiliser ces fonds pour continuer à investir dans la R&D et étoffer sa gamme de produits dans le domaine de la communication. L'intelligence artificielle développée par la start-up repose sur des réseaux de neurones, entraînés par une équipe de mathématiciens et d'ingénieurs à l'aide de gigantesques bases de données.

Des services étendus pour les professionnels

Dans un communiqué, Deepl indique que son système est utilisé par plus de 20 000 entreprises et plusieurs millions d'individus dans le monde. Y compris pour des usages professionnels, tels que la localisation de campagnes marketing ou la collaboration entre équipes multiculturelles.

Deepl Translator a été lancé en 2017, mais l'entreprise est née à Cologne en 2009 sous le nom de Linguee. Elle propose des traductions en 27 langues, y compris le chinois et le japonais. Son service de traduction existe en version gratuite, et payante pour les professionnels, qui ont la possibilité de disposer de traductions de meilleure qualité, et d'accéder aux API de Deepl afin d'intégrer ses algorithmes à leurs propres logiciels. En 2021, la start-up a également lancé une application mobile.