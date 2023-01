Baidu devrait lancer son propre concurrent de ChatGPT

L’américain ChatGPT fait la joie des internautes depuis novembre. Préparez-vous à la version chinoise. Le moteur de recherche chinois Baidu prévoit de lancer en mars un chatbot basé sur l’intelligence artificielle (IA) similaire à son concurrent d'OpenAI, rapporte l’agence de presse Reuters. L’entreprise prévoit de lancer le chatbot comme une application autonome, puis de le fusionner avec son moteur de recherche, selon une source confidentielle.

"En Chine, les chatbots se concentrent actuellement sur l'interaction sociale, tandis que ChatGPT est plus performant dans les tâches plus professionnelles, comme la programmation et la rédaction d'essais", explique l’agence de presse. Baidu a beaucoup investi dans l’intelligence artificielle, notamment dans le cloud, les puces et la conduite autonome, afin de diversifier ses revenus. En novembre dernier, l'entreprise avait déjà montré les talents de son intelligence artificielle maison, en lui faisant "compléter" un tableau inachevé du peintre chinois Lu Xiaoman.

ChatGPT bientôt intégré dans Bing

L’intelligence artificielle inquiète jusqu’à Google, qui craint qu’elle ne rende ses services obsolètes. D’après le quotidien américain New York Times, le géant américain a rappelé en urgence ses fondateurs, Larry Page et Sergey Brin, pour conseiller l'entreprise. L’actuel PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré une "alerte rouge" pour relancer le développement de l’intelligence artificielle au sein de la société. Google compte présenter un nouveau moteur de recherche doté de son propre chatbot d’ici la fin de l’année, selon deux sources et des documents internes consultés par le journal américain.

Le géant du web a développé de longue date sa propre intelligence artificielle, LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), qui peut rivaliser avec ChatGPT mais "est à la traîne par rapport aux mesures autodéclaratives d’OpenAI lorsqu'il s'agit d'identifier des contenus haineux, toxiques, sexuels ou violents", nous informe le New York Times. Basées sur l’apprentissage automatique à partir des contenus disponibles en ligne, les IA sont en effet particulièrement sensibles à la manipulation et surtout dépendantes des biais présents sur internet. En août dernier, le chatbot BlenderBot 3 de Meta avait tenu des propos complotistes. En mars 2016, le chatbot Tay de Microsoft avait quant à lui émis des déclarations racistes.

Google et Baidu tentent de contrecarrer la stratégie de Microsoft, qui a investi dix milliards de dollars dans OpenAI. D’après des sources interrogées par The Information et Bloomberg, ChartGPT devrait bientôt être intégré aux résultats du moteur de recherche de Microsoft, Bing. L'opération pourrait se faire d'ici la fin du premier trimestre.