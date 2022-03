Le nantais Akeneo lève 122 millions d’euros pour consolider son leadership sur le marché du PIM

Akeneo annonce avoir bouclé un nouveau tour de financement. Cette série D de 135 millions de dollars, soit près de 122 millions d’euros, est menée par la société d’investissement américaine Summit Partners. Y contribuent également Alven et Partech, investisseurs historiques de l’entreprise, portant le total des investissements levés par Akeneo à 196 millions de dollars, soit plus de 176 millions d’euros. Sa dernière opération, d’un montant de 41 millions d’euros, datait de septembre 2019.



Fondée en 2013 à Nantes, Akeneo se spécialise dans la gestion de l'expérience produit (PXM) et de l'information produit (PIM). La société a notamment développé Akeneo PXM Studio, une plateforme open source centralisée dédiée à la gestion du catalogue produits, ciblant les marques et des distributeurs omnicanaux en B2B comme en B2C. S’appuyant aussi sur des partenaires et intégrateurs, la société fait état d’un portefeuille des 600 clients comme Fossil, Remy Cointreau, Babolat, Boohoo ou encore Back Market.



Un marché qui évolue

Akeneo entend, par sa plateforme, aider ces entreprises à réimaginer leurs opérations dans la dynamique de l’évolution des parcours clients et de la multiplicité des canaux de vente. "Les marques et les distributeurs s'investissent autant dans la création et la gestion de leurs informations-produits que dans la gestion des informations clients, et nous constatons que cette tendance se reflète dans les taux d'adoption de notre plateforme, l’augmentation de nos clients et la croissance des revenus", explique Fred de Gombert, le PDG d’Akeneo.



Un pôle R&D ancré à Nantes

Ce nouveau tour de table doit permettre à la société de soutenir sa croissance à l’international, appuyé un développement de sa “roadmap produit“ et de nouveaux partenariats. Des recrutements stratégiques de "cadres clés" sont aussi évoqués. A ce jour, Akeneo emploie 300 salariés, contre 210 début 2021.



A Nantes, où sont basés le siège social mais aussi le pôle R&D, Akeneo emploie 180 salariés. 80 postes sont ouverts en France. L’entreprise dispose aussi de bureaux commerciaux à Sommerville près de Boston, le marché américain étant stratégique, mais aussi à Paris, Londres, Düsseldorf, Amsterdam et Sidney.