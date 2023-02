Le nantais Orthopus lève 2 millions d’euros pour démocratiser les assistants robotiques pour la mobilité des bras

Rendre accessible au plus grand nombre des aides techniques au handicap, tel est l’objectif d’Orthopus. Pour y parvenir, la start-up nantaise a mis au point des assistants robotiques pour la mobilité des bras. Ces supports de bras et bras robotiques sont destinés à améliorer le quotidien de personnes vivant avec une faiblesse musculaire comme des dystrophies, troubles musculosquelettique ou des lésions médullaires.



Ayant déjà réuni 500 000 euros en 2019, Orthopus vient de boucler une seconde levée de fonds d’un montant de 2 millions d’euros. L’opération est réalisée auprès l’investisseur historique d’Enchanted Tools, partenaire technique d’Orthopus et de Bpifrance, dans le cadre du concours I-Nov, dont la start-up est lauréate. Avec cet argent frais, la start-up entend appuyer le lancement commercial de son premier dispositif Orthopus Supporter, en France mais aussi en Europe.



"Cette levée de fonds est un pas de plus vers la mise en œuvre de notre mission : équiper un maximum de personnes en attente de solution avec des dispositifs médicaux accessibles et de qualité", contextualise David Gouaillier, fondateur d’Orthopus en 2018, qui s'inscrit dans une démarche d'utilité sociale. Docteur en robotique, il avait aussi été l’un des co-fondateurs d’Aldebaran Robotics et co-concepteur du robot Nao.

Un essai clinique en vue

La start-up entend aussi, par cette opération, financer un essai clinique dans l’objectif de déposer une demande de remboursement d’Orthopus Supporter auprès de la sécurité sociale en France. L’aide apportée par Bpifrance dans le cadre d’I-Nov soutient le projet IAT visant à intégrer dans ces dispositifs d’assistances au handicap de nouveaux modes de commandes intuitifs grâce à l’intelligence artificielle. L’objectif est ainsi de s’adapter à chaque utilisateur selon sa mobilité, et de s’affranchir des boîtiers de commande traditionnels.



Basée à Nantes, Orthopus regroupe aujourd’hui une équipe de 12 salariés. Des recrutements sont prévus pour renforcer les équipes R&D et commerciales. Dans le cadre de cette levée de fonds, Jérôme Monceaux, le dirigeant d’Enchanted Tools, rejoint le board d’Orthopus. Ce dernier avait co-fondé Aldebaran Robotics avec Bruno Maisonnier, également présent au comité stratégique d’Orthopus depuis 2019 avec Charles Edouard Bouée.