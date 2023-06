Le Nasdaq s'offre les solutions logicielles d'Adenza pour 10,5 milliards de dollars

Les opérateurs boursiers sont d'énormes machines qu'il faut faire tourner à l'aide de logiciels puissants et ultra spécialisés. C'est le domaine d'Adenza, qui fournit des solutions de trading, de risk management et de conformité et qui va être rachetée 10,5 milliards de dollars par le Nasdaq. Un tarif qui a fait grincer des dents les investisseurs, l'action perdant 10% à la suite de cette annonce lundi 12 juin 2023.

Une offre logicielle qui pèse de plus en plus lourd

L'opérateur américain rachète l'entreprise au fonds Thoma Bravo, et s'appuiera sur cette acquisition pour diversifier son offre de logiciels SaaS destinés aux professionnels des marchés, dont la croissance devrait ainsi accélérer de un point et la part dans les revenus atteindre 77% contre 71% aujourd'hui. 80 millions de dollars de synergies annuelles, côté dépenses, sont attendues d'ici deux ans, et 50 millions de dollars côté revenus à moyen terme. La stratégie vie à installer l'opérateur au cœur du fonctionnement du système financier mondial.

Thoma Bravo se voit gratifié d'une part de 14,9% du capital du Nasdaq dans l'opération, devenant l'un de ses principaux actionnaires.

Des acquisitions à plusieurs milliards

Adenza est née en 2021 de la fusion entre Calypso Technologies et AxionSL, sous l'égide de Thoma Bravo. Les prévisions de la société américaine font état d'un chiffre d'affaires de 590 millions de dollars cette année. Adenza revendique plus de 60 000 utilisateurs, dont 90% des grandes banques systémiques et six des dix plus gros gérants d'actifs mondiaux.

Il s'agit de la plus grosse acquisition jamais réalisée par le Nasdaq, qui avait racheté OMX (3,7 milliards de dollars) en 2007, International Securities Exchange (1,1 milliard) en 2016, eVestement (705 millions) en 2017, et Verafin (2,75 milliards) en 2020.

En avril dernier, l'opérateur boursier allemand Deutsche Börse avait procédé à une acquisition relativement similaire, en annonçant vouloir s'offrir le danois SimCorp, spécialisé dans les logiciels pour les gestionnaires d'actifs, pour 3,9 milliards d'euros.