Le nombre de demandes d’exercice des droits indirect reçues par la Cnil va exploser

Annexé au projet de loi de finance (PLF) pour l'année 2024, le programme 308 dédié à "la protection des droits et libertés" fait le point sur les objectifs et indicateurs de performances de plusieurs autorités administratives, dont la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil). Repéré par Next INpact, ce document porte notamment sur les demandes d'exercice de droits indirect. Ces derniers sont accordés à toute personne souhaitant vérifier les renseignements qui peuvent la concerner dans les fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et de la sécurité publique.



En 2022, l'autorité française a reçu 7417 demandes d'exercice de droits indirect, soit 27% de plus qu'en 2021. Elle a ainsi "multiplié les échanges avec les gestionnaires de fichiers" engendrant 45% de vérifications en plus qu'en 2021, peut-on lire dans le programme. Celui-ci rappelle qu'il est délicat de faire des prévisions concernant le nombre de demandes puisque la Cnil n'a pas la maîtrise des demandes qu'elle reçoit. En effet, elles sont motivées par "des éléments de contextes indépendants" de ses actions.

Une augmentation de 300% via le téléservice

Cependant, note le programme, il est d'ores et déjà possible d'anticiper une hausse de demandes pour deux raisons. La première est l'ouverture depuis le 1er décembre 2022 d'un téléservice dédié au recueil des demandes d'exercice des droits indirect. Depuis son ouverture, la Cnil constate "une augmentation de près de 300% du nombre de demandes reçues".



La seconde raison est la perspective de recrutements massifs d'agents de sécurité pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. En effet, ce type d'emploi nécessite la délivrance d'un agrément ou d'une habilitation qui implique une enquête administrative pour vérifier que le comportement du candidat n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions envisagées. En anticipation de cette procédure ou à la suite d'un refus, la personne peut saisir la Cnil d'une demande d'exercice de droits indirect à l'égard de certains fichiers consultés par les autorités délivrant l'autorisation, tel que le traitement d'antécédents judiciaires.