Le Parlement européen appelle à un renforcement des normes en matière de cybersécurité de l'IoT

Les objets connectés devraient être 22,3 milliards d'ici à 2024 à l'échelle mondiale. Une explosion qui inquiète les députés européens du point de vue de la sécurité informatique.



Un renforcement des normes

Dans une résolution adoptée le 10 juin dernier, ils appellent à un renforcement des normes européennes pour les dispositifs connectés, applications et systèmes d'exploitation. Ils se félicitent de l'intention de la Commission européenne de proposer une législation horizontale sur les exigences en matière de cybersécurité applicables aux objets connectés et produits associés. En effet, en décembre dernier, elle a présenté une nouvelle stratégie visant à accroître la résilience des entités critiques physiques et numériques.



Cependant, ils s'inquiètent d'une fragmentation du marché intérieur car chaque Etat membre de l'UE possède actuellement ses propres règles. "Les capacités en matière de cybersécurité sont hétérogènes entre les États membres et que le signalement des incidents et le partage d’informations entre eux n’ont rien de systématique ou de complet, tandis que le recours aux centres d’échange et d’analyse (ISAC) pour l’échange d’informations entre les secteurs public et privé n’a pas atteint son plein potentiel", peut-on lire dans la résolution.



Favoriser le partage d'informations

Par conséquent, ils souhaitent que la Commission favorise le partage d'informations entre les Etats afin qu'ils échangent systématiquement des données pour lutter plus efficacement contre les attaques informatiques, tout en respectant la vie privée des individus. Cette nécessité est partagée par Guillaume Poupard, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi), qui estime que les pays doivent coopérer davantage.



Les députés mettent également en garde contre le fait que les menaces cyber sont désormais hybrides, de plus en plus nombreuses et sophistiquées. Elles incluent l'utilisation de campagnes de désinformation et de cyberattaques contre les infrastructures, les processus économiques et les institutions démocratiques, ajoutent-ils. Ce sont les conséquences sur de futures élections qui les inquiètent particulièrement.



La sécurité des élections est un sujet central en France qui se prépare à la future élection présidentielle de mai 2022. Le parti "En Marche" a par exemple effectué il y a quelques semaines un stress-test (technique visant à évaluer la capacité d'une organisation à palier un incident majeur) via l'envoi un email contenant un lien malveillant, rapporte Franceinfo. Résultat : cinq salariés sur une centaine ont cliqué sur ce lien puis ont donné l'alerte en moins d'une minute trente à la direction technique.