Le partenariat entre TikTok et Shopify s’étend en France et dans d’autres pays européens

"Offrir de nouvelles opportunités de croissance aux entreprises françaises", résument les deux entreprises, partenaires depuis l’année dernière sur le marché nord-américain. TikTok et Shopify ont annoncé ce 23 février étendre cette collaboration à la France. Elle vise à accompagner les entreprises dans leurs stratégies de commerce connecté, et plus spécifiquement sur l'application de partage de vidéos, souvent citée comme le réseau social favori des jeunes générations.



Effectif depuis octobre 2020, ce partenariat concerne, outre la France, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et le Royaume-Uni. "En à peine deux ans, TikTok est devenue une plateforme incontournable, où chacun se sent libre d’exprimer sa créativité de façon positive et spontanée, explique Arnaud Cabanis, Managing Director Global Business Solutions, TikTok en France.



100 millions d’utilisateurs TikTok en Europe

Les marchands de Shopify, PME comme grandes marques, peuvent désormais créer, gérer et mesurer des campagnes publicitaires sur TikTok, et espérer atteindre de nouveaux clients parmi les quelque 100 millions d’utilisateurs en Europe. Ils auront accès direct à la plateforme TikTok for Business, la plateforme dédiée aux professionnels centralisant l’ensemble des outils développés par TikTok pour créer des campagnes publicitaires, cibler les bonnes audiences et suivre leurs performances en temps réel.



Né au Canada, Shopify a mis au point une solution clé en main permettant à un vendeur de réaliser son site e-commerce. L’ajout du connecteur TikTok donne accès aux marchands, depuis leur tableau de bord Shopify, à des outils de création et de pilotage des campagnes en cohérence avec des codes de la plateforme et d’interagir de façon authentique avec sa communauté.



Parmi les différentes fonctionnalités du gestionnaire d'annonces TikTok for Business, le Suivi Pixel "1-click", qui permet aux commerçants d’identifier les nouveaux clients ou encore la Advanced Matching Function, permettant aux annonceurs de transmettre, en toute sécurité, des informations client (adresses électroniques et numéros de téléphone) afin d’adapter les publicités TikTok et d'enrichir les audiences pour le reciblage. "Les marques doivent se battre pour gagner l’attention des consommateurs, analyse Émilie Benoit-Vernay, Country Manager France de Shopify. Ce nouveau partenariat avec TikTok signifie que nos marchands français pourront accéder à de nouvelles cibles et stimuler leurs ventes".



Marqué par un bond des ventes en ligne provoqué par la pandémie, le secteur e-commerce a poussé les professionnels à s’adapter, notamment en matière de canaux de vente. Un contexte favorable aux solutions du marché comme Shopify, qui a enregistré en 2020 une croissance de 61% en nombre de nouvelles créations de magasins en ligne par rapport à 2019, en France. Fin 2020, Shopify comptait plus de 1,7 million de marchands répartis dans 175 pays.