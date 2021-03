Le partenariat inmac wstore et Mazars : comment équiper ses collaborateurs avec les solutions Lenovo

Publi-Rédactionnel Mazars, société d’audit et de conseil, renouvelle chaque année un tiers de son parc informatique grâce à un partenariat avec inmac wstore. Ces nouveaux équipements accompagnent le travail en mobilité des collaborateurs, notamment dans un contexte d’évolution des modes de travail, plus distanciels et digitaux. Chaque année, inmac wstore fournit à Mazars plus de 1 500 Lenovo ThinkPad entièrement configurés et immédiatement opérationnels pour une prise en main rapide et intuitive. Découvrez le succès de ce partenariat à travers le témoignage de Christophe Tallot, directeur des systèmes d’informations de Mazars.

