Le PDG d’OpenAI Sam Altman lance officiellement sa cryptomonnaie Worldcoin

Dans un tweet publié le 24 juillet, le cofondateur et patron d’OpenAI Sam Altman et son associé Alex Blania ont annoncé le lancement de la cryptomonnaie Worldcoin. "Le Worldcoin consiste en une identité numérique préservant la vie privée et, lorsque la législation le permet, en une monnaie numérique reçue simplement parce que l'on est un être humain."

Basé sur la blockchain Ethereum mais reposant sur un système économique propre, Worldcoin est développée en bêta depuis deux ans et vantée comme "une monnaie mondiale détenue collectivement et distribuée équitablement au plus grand nombre". Le projet est soutenu par Andreessen Horowitz, le plus gros investisseur du secteur dans la Silicon Valley.

"Orbes" et données biométriques

Depuis le matin du lundi 24 juillet, des tokens Worldcoin peuvent être distribués à tous ceux qui souhaitent rejoindre le projet. Pour cela, les intéressés doivent prendre rendez-vous avec un opérateur certifié et engagé par la Worldcoin Foundation.

Celui-ci est équipé d’un objet sphérique, un "orbe", capable de scanner la rétine du futur détenteur de la cryptomonnaie afin de l’identifier grâce à ses données biométriques. Objectif : distinguer les humains entre eux et les différencier par leurs caractéristiques physiques des robots. Il est d’ores et déjà possible de rencontrer ces opérateurs rémunérés en fonction du nombre de personnes qu’ils inscrivent. Le site Internet de Worldcoin recense par exemple un opérateur installé à Paris, rue de l’Ecole Polytechnique.

Seulement 20 pays concernés

Pensée comme un système planétaire et, à terme, "une voie potentielle vers un revenu universel de base financé par l'IA", la cryptomonnaie Worldcoin n’est toutefois pas encore accessible partout dans le monde. Le projet n’est à ce stade lancé que dans 35 villes dans 20 pays.

Outre-Atlantique, le pays de Sam Altman et ses associés n’a pour le moment pas donné son accord au déploiement du Worldcoin sur son territoire. "Nous espérons que là où les règles sont moins claires, comme aux Etats-Unis, des mesures seront prises pour que davantage de personnes puissent bénéficier […]" de la monnaie virtuelle et du système d’identification biométrique sous-jacent, ont commenté les créateurs du projet dans un communiqué.

Reste donc à voir si Sam Altman parviendra avec son aura de fondateur d’OpenAI à faire oublier aux régulateurs et aux potentiels intéressés la crise qu’ont traversé les cryptomonnaies ces derniers mois. A ce stade, la chute vertigineuse de FTX et son PDG Sam Bankman-Fried, lequel a d’ailleurs investi plusieurs millions de dollars dans le projet Worldcoin, occupe encore beaucoup d’esprits.