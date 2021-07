Le petit robot de Yandex va réaliser des livraisons pour Grubhub aux Etats-Unis

Yandex teste son petit robot de livraison autonome aux Etats-Unis. Yandex Self-Driving Unit (Yandex SDG), la nouvelle division de l'entreprise dédiée à la recherche sur le véhicule autonome, a annoncé mardi 6 juillet 2021 avoir noué un partenariat pluriannuel avec le service de livraison de repas Grubhub.



De premières livraisons cet automne

Les partenaires précisent que l'expérimentation débutera cet automne sur certains campus. "Nous sommes ravis de déployer des dizaines de nos robots, franchissant ainsi la prochaine étape dans la commercialisation de notre technologie de conduite autonome sur différents marchés à travers le monde", commente simplement Dmitry Polishchuk, CEO of Yandex SDG, dans un communiqué.



Le robot de livraison autonome de Yandex peut naviguer sur les trottoirs, les zones piétonnes, les passages piétons, et atteindre ainsi des zones du campus inaccessibles en voiture. Il intègre les mêmes briques technologiques que celles utilisées par Yandex SDG pour développer sa voiture autonome. Ils peuvent donc circuler de jour comme de nuit, lorsque la pluie ou la neige est légère, et faire attention aux piétons dont les décisions peuvent être imprévisibles.



Yandex SDG a déjà déployé un service de livraison commercial avec ses robots à Moscou à la fin de l'année 2020. Ce service est accessible sur ses propres plateformes de livraison de repas ou de produits d'épicerie. Depuis avril, des robots Yandex circulent également du côté d'Ann Arbor aux Etats-Unis pour réaliser des livraisons. Dans le cadre du partenariat avec Grubhub, les robots autonomes seront pleinement intégrés à l'application Grubhub. Lorsque celui-ci sera à l'approche, le restaurant recevra une notification pour déposer la commande dans le robot.



Forte concurrence

Les partenaires expliquent vouloir créer un service de livraison plus rapide et moins coûteux sur les campus américains. Grubhub, qui s’est associé à plus de 250 campus universitaires à travers le pays, a conçu une plateforme permettant aux étudiants de commander leurs repas à emporter ou en livraison auprès de restaurants sur et hors campus. Une application et une implantation sur les campus qui a convaincu Yandex SDG de nouer ce partenariat.



Yandex SDG est loin d'être la seule entreprise à plancher sur un robot de livraison autonome. Amazon s'est également lancé dans ce projet en dévoilant Scout et a ouvert un nouveau centre de R&D en Finlande pour y développer un logiciel 3D simulant la complexité de la vie réelle et garantir que Scout puisse franchir l'ensemble des obstacles rencontrés en toute sécurité. La start-up Nuro, qui conçoit des robots de livraison un peu plus grands, a récemment séduit FedEx. Uber via sa division Postmates X, Startship Technologies ou encore Alibaba développent également leurs robots de livraison.