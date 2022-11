Le PlayStation VR2 sera disponible le 22 février et vendu 600 euros

Sony avait tout dévoilé sur son prochain casque de réalité virtuelle, sauf son prix et sa date de sortie. On sait désormais qu'il sera commercialisé le 23 février 2022 au prix de 599,99 euros, soit plus cher que la PlayStation 5 elle-même (549,99 euros). Les précommandes seront ouvertes le 15 novembre, uniquement sur la boutique PlayStation. Un pack incluant Horizon Call of the Mountain sera également proposé pour 649,99 euros. Une station de recharge pour les contrôleurs sera vendue séparément pour 49,99 euros.

Pas de rétrocompatibilité, 11 jeux annoncés

Une liste de 11 jeux à venir, en plus du spin-off d'Horizon, a aussi été publiée. Il s'agit de The Dark Pictures: Switchback VR ; Cities VR – Enhanced Edition ; Crossfire: Sierra Squad ; The Light Brigade ; Cosmonious High ; Hello Neighbor: Search and Rescue ; Jurassic World Aftermath Collection ; Pistol Whip VR ; Zenith: The Last City ; After the Fall ; Tentacular. Des versions VR de Resident Evil 8 et No Man's Sky sont également attendues à terme, ainsi que The Walking Dead: Saints and Sinners 2 et Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge.



En revanche, mauvaise nouvelle pour les possesseurs de jeux PSVR : ces derniers ne seront pas compatibles avec le PSVR2. Sony l'expliquait en septembre par le fait que le nouveau casque représente un bond en avant technologique trop important.

Un bond technologique... qui a son prix

Outre ses contrôleurs complètement repensés à la façon de ceux du Quest, il utilise un écran Oled avec une résolution de 2000 x 2040 pixels par œil et une vitesse de rafraîchissement alternant entre 90 Hz et 120 Hz suivant les applications. Le champ de vision sera d'environ 110° en diagonal. Quatre caméras intégrées gèrent le tracking, et des caméras tournées vers l'intérieur permettent de suivre le regard de l'utilisateur.



De plus, le fait qu'il s'appuie sur la puissance de calcul de la PS5 devrait lui permettre de fournir des expériences visuellement plus impressionnantes que les casques tout-en-un comme le Quest 2 ou le Pico 4. Le prix combiné de la console et du casque (1150 euros au total) risque néanmoins de représenter un frein à l'achat, et le Quest 3, dont la sortie est prévue pour fin 2023 à un prix ne dépassant pas les 500 euros, lui opposera sans doute une sérieuse concurrence.