Le pôle universitaire Léonard de Vinci fait face à une grave fuite de données à la suite d'une attaque

Le pôle universitaire Léonard de Vinci, un groupe privé d'enseignement supérieur composé de trois écoles situé à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, a annoncé avoir été victime d'une cyberattaque. Les équipes ont découvert l'incident de sécurité via "un message sur Twitter" les avertissant d'une "intrusion dans l'un [des] serveurs de données".



Etat civil, IBAN, coordonnées...

Le serveur affecté contenait les données personnelles des étudiants, des alumnis, des intervenants et des partenaires extérieurs, précise l'établissement. Les hackers ont ainsi eu accès aux informations relatives à l'état civil, coordonnées, informations bancaires (IBAN) ainsi que des données d'accès au portail (uniquement parents), celles relatives au parcours académique et des documents officiels et administratifs.



En revanche, les identifiants de connexion et les mots de passe aux outils informatiques ainsi que les coordonnées de paiement par carte bancaire (hors IBAN) ne sont pas concernés par cette fuite majeure de données. Etant donné la quantité et la sensibilité des informations dérobée, les victimes doivent être particulièrement vigilantes aux attaques par hameçonnage et aux usurpations d'identité.



Dès la connaissance de l'incident, le pôle universitaire Léonard de Vinci affirme avoir informé les étudiants et le personnel sur les réseaux internes. L'attaque n'a pas eu d'effet majeur sur les cours. La "très grande majorité" d'entre eux ont pu être assurés dès le lundi matin. Désormais, "tous les services concernés travaillent à un rétablissement complet de l'activité dans les prochains jours", assure l'établissement.



Des investigations en cours

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) a été prévenue. Un signalement à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a été effectué. Enfin, l'établissement a déposé une plainte qui a été confiée au parquet de Paris. Au-delà des circonstances de l'incident ainsi que de l'identité du ou des hackers, les investigations permettront de déterminer si l'établissement avait bien respecté son obligation de sécurité.