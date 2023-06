Le président de la République menace d'instaurer une taxe sur le streaming musical

Il se rejoue dans l'industrie musicale ce qui s'est produit avec les négociations sur la chronologie des médias dans l'industrie cinématographique et télévisuelle. Faute d'accord sur un financement de la "souveraineté culturelle française", Emmanuel Macron a déclaré à l'occasion de la Fête de la Musique le 21 juin que l'exécutif proposerait une taxe sur les revenus des plateformes de streaming.

Ultimatum posé fin septembre

Un rapport sénatorial rendu en avril sur la stratégie de financement de la filière musicale préconisait une contribution obligatoire de 1,75% pour financer à travers le Centre national de la Musique (CNM) l’export et le développement international des créations françaises, l’innovation, la diversité des productions, et assurer une juste rémunération des artistes. Elle concernerait aussi bien les revenus des abonnements que ceux de la publicité dans les offres gratuites. Ce même rapport avait écarté l'idée d'une taxe sur les objets connectés et d'une pérennisation de la taxe sur les services numériques (TSN), dite "taxe Gafa".

Le chef de l'Etat a missionné la ministre de la Culture Rima Abdul Malak pour réunir "sans délai l’ensemble des acteurs de la filière", afin de trouver un accord d'ici au 30 septembre prochain. Des désaccords existent entre les différentes organisations représentatives du secteur. Le puissant SNEP, notamment, qui défend les grandes maisons de production, est contre l'idée d'une taxe.

Le streaming a représenté 61% des revenus de l'industrie musicale en 2022, en croissance de 13% par rapport à 2021.