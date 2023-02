Le projet de recherche de Londres sur l'adaptation des environnements urbains aux véhicules autonomes a pris fin

Le programme de recherche ServCity, mené à Londres depuis trois ans, était voué à étudier l'utilisation des infrastructures urbaines pour épauler des véhicules autonomes. Après 1600 kilomètres parcourus par une Nissan Leaf 100% électrique, le constructeur japonais a annoncé le 20 février 2023 avoir rempli sa mission en concevant une technologie de conduite autonome avancée, adaptée aux environnements urbains complexes, intégrée à l'infrastructure londonienne et testée avec succès.

ServCity est financé par le gouvernement britannique et implique un consortium d’acteurs publics et privés. Outre Nissan, on y trouve le laboratoire de recherche sur les transports du Royaume-Uni (Transport Research Laboratory, TRL), Connected Places Catapult, Hitachi Europe, l'Université de Nottingham et SBD Automotive. Parmi ses objectifs : développer un cadre d'orientation à l'intention des équipementiers, des services de transport et les urbanistes et des urbanistes pour bien accueillir les futurs véhicules autonomes.

Il y a un an presque jour pour, Nissan annonçait le démarrage de tests réalisés avec l’un de ses véhicules autonomes dans la capitale anglaise, en zone urbaine complexe, dans le cadre du projet. Il était testé en conditions réelles dans les rues de Londres, au sein du laboratoire de mobilité intelligente (Smart Mobility Living Lab, SMLL) basé dans le mythique quartier de Greenwich. Notons que Londres a été choisie comme site des premiers tests européens en raison de l'attitude assez ouverte de la ville à l'égard des essais de technologies autonomes.

un site connecté qui fournit de nouvelles sources de données au véhicule

Le SMLL est un site d'essai intégré au monde urbain réel dont l'infrastructure et les capteurs installés en bord de route accompagnent le processus de développement des véhicules autonomes. Son réseau de capteurs et son système de traitement des données permettent aux infrastructures de communiquer au véhicule autonome de nouvelles sources de données afin d'améliorer sa perception situationnelle et par là-même, sa sécurité.

L'infrastructure peut par exemple détecter un objet qui n'est pas dans le champ de vision du véhicule (dans un angle mort ou au loin) et l'en informer afin qu'il puisse manœuvrer en conséquence, par exemple en changeant de voie, pour assurer la fluidité du trafic.

"Le projet ServCity nous a permis de développer davantage les technologies essentielles nécessaires à la conduite urbaine, comme celles permettant de prendre des décisions sûres basées sur une connaissance avancée de la situation ou de se localiser de façon fiable dans les "canyons urbains" où les signaux GPS peuvent ne pas être fiables", a commenté Nick Blake, Chief Innovation Strategist d'Hitachi Europe.

Démonstrations à venir…

"La phase finale du projet comprend une série de démonstrations pendant laquelle des invités pourront faire l'expérience directe des nouvelles technologies de conduite autonome intégrées à une infrastructure prête pour les véhicules connectés et autonomes dans les rues de Greenwich", explique le communiqué sans donner plus de détail sur la date de ces démonstrations. Le projet a également étudié comment les villes pourraient proposer un service de type robots taxis à l'avenir, mais rien n’a encore été communiqué sur le résultat de ces recherches.