Le Punch out, la panacée de la réduction des coûts ?

Le punch out définition et présentation

Accéder au catalogue de produits disponibles sur le site marchand de votre fournisseur en passant par votre propre système d’achat, c’est possible grâce au punch out . Ce catalogue électronique joue le rôle d’interface entre votre SAP et le site ecommerce de votre fournisseur. L’accession au catalogue fournisseur en ligne passe impérativement par la connexion à votre propre système e-achat (SAP). Après avoir sélectionné les produits à acheter dans un panier, leur rapatriement dans votre environnement achat se fait de façon automatique. S’en suivent différentes étapes parmi lesquelles la génération de la demande d’achat, la commande, son approbation et sa validation par les responsables achat.

Cette procédure est sanctionnée par le règlement électronique de la facture auprès du fournisseur.

Le bon tarif, les bonnes références et la bonne désignation sont les éléments qui entourent cette opération.

Le punch out se démocratise de plus en plus. Pour l’acheteur, les intérêts sont multiples.

On peut, par exemple, évoquer le fait que le fournisseur maintient son référencement achats, la mise à jour des tarifs et leur mise en ligne. L’enrichissement de l’expérience utilisateur, l’association entre réduction des coûts et maintenance des catalogues, le renforcement de la productivité à travers l’accélération de la procédure de demande d’achat et de validation de la commande sont d’autres atouts du punch out.