Le rachat semblant incertain, Twitter licencie et cherche à rassurer Elon Musk sur les faux comptes

Alors que le doute plane toujours sur le rachat de Twitter par Elon Musk, le réseau social cherche à répondre aux demandes du milliardaire et licencie.



Elon Musk avait annoncé vouloir racheter Twitter pour 44 milliards de dollars fin avril, soit 54,20 dollars par action, avant de suspendre temporairement cette offre trois semaines plus tard. En cause ? La proportion de faux comptes sur le réseau, d'après ses dires. Mais est-ce une préoccupation sérieuse ou une stratégie pour faire baisser le cours de l'action et renégocier le prix d'acquisition ? Pis, Musk ne cherche-t-il pas à se retirer de l'opération ?



l'accord serait "sérieusement menacé"

L'accord est "sérieusement menacé" et "il est probable qu'un changement de direction de la part de l'équipe de Musk intervienne bientôt", a rapporté le Washington Post jeudi 7 juillet. Toutefois, selon les termes de l'accord il serait compliqué pour Elon Musk de ne pas conclure l'acquisition. Le milliardaire s'est engagé à la mener à bien à moins qu'un "évènement majeur" n'arrive à l'activité de Twitter.



Les experts juridiques doutent que le problème des faux comptes, largement mis en avant ces derniers temps, soit suffisant. D'autant que Musk a explicitement décliné de s'y intéresser avant de lancer son offre de rachat. Le cours de l'action du réseau social ayant chuté depuis son offre de rachat, Elon Musk pourrait être tenté de vouloir renégocier à la baisse.

Moins de 100 licenciements

En attendant, dans ce contexte d'incertitude, Twitter a licencié des dizaines de salariés dans ses équipes dédiées au recrutement, selon le Wall Street Journal qui rapporte l'information le 7 juillet 2022. Une affirmation confirmée par le réseau social, qui a précisé que moins de 100 personnes étaient concernées. Précédemment, Twitter avait déjà annoncé geler les embauches dans le cadre d'une tentative de réduction des coûts.

Twitter et ses gages de bonne foi invérifiables

Tentant de montrer sa bonne foi, Twitter a aussi annoncé, à l'occasion d'une conférence de presse, qu'il supprime plus d'un million de faux compte tous les jours, comme le rapporte Reuters. Twitter a réaffirmé que ces faux comptes représentaient bien moins de 5% des utilisateurs qui reçoivent de la publicité, un chiffre qui est resté inchangé dans ses documents publics depuis 2013. Ce sont des personnes qui examinent manuellement des milliers de comptes Twitter au hasard. Ils utilisent une combinaison de données publiques et privées (comme l'adresse IP) afin de calculer et de signaler aux actionnaires la proportion de faux compte sur le service, a expliqué Twitter.



Le réseau social a déclaré ne pas penser qu'un calcul de ces faux comptes puisse être effectué en externe car cela nécessiterait d'accéder à des informations privées. Mais Twitter a refusé de commenter le type de données qu'elle fournirait à Elon Musk. La position de ce dernier est de dire que les chiffres fournis par Twitter sur ce sujet ne sont pas vérifiable, selon le Washington Post. Si Twitter était réticent au départ, le réseau social est décidé à aller jusqu'au bout. Une rupture de l'accord entraînerait probablement une nouvelle chute de son action en bourse.