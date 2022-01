Le rennais Ascor lève 5 millions d’euros pour accélérer dans la formation professionnelle digitale

Alors qu’Ascor s’est déjà fortement développée depuis 2015, date de sa reprise Olivier Marquet et Annaïck Lepetit, la société rennaise entend renforcer ses positions sur le marché de la formation professionnelle digitale.



"La crise Covid a donné un coup d’accélérateur important à la formation à distance et aussi aux technologies afférentes. Nous estimons que le moment est venu d’investir à nouveau pour engager une nouvelle phase de croissance", détaille Olivier Marquet, à la tête d’Ascor communication avec Annaïck Lepetit et Izabel Marquet.



Pour accélérer son offre de formation à distance, la société rennaise vient de boucler une levée de fonds de 5 millions d’euros auprès de Bpifrance et de We Positive Invest, le fonds d’innovation sociétale du Crédit Mutuel Arkéa. Ce dernier était déjà entré au capital de la société en mai 2020 sur une précédente opération d’1 million d’euros. Les trois co-gérants restent actionnaires majoritaires de la société.



De nouvelles formations

Ascor développe notamment la marque espace-concours.fr par laquelle elle cible les jeunes adultes souhaitant acquérir des compétences nouvelles pour retrouver une employabilité ou dans le cadre d’une reconversion professionnelle.



La société propose une trentaine de formations diplômantes et qualifiantes (CAP-BP) se focalisant sur certains secteurs comme les métiers de bouche, la petite enfance, la beauté ou encore les concours de la fonction publique. "Nous créons 10 à 15 formations par an, notamment des spécialités ou mentions complémentaires. Là, nous allons nous lancer sur d’autres thématiques comme le design d’intérieur ou le community management", indique Olivier Marquet.



Des recrutements prévus

Depuis 2015, la société mentionne avoir formé plus de 40 000 apprenants depuis 2015, misant sur des "tarifs accessibles et des formations de qualité." Discret sur les chiffres de l’entreprise (4 millions d’euros de chiffre d'affaires en 2019), Olivier Marquet évoque une "forte dynamique en 2020 et 2021. Nous sommes passés d’environ 7 000 apprenants en 2019 à 17 000 aujourd’hui."



Pour pousuivre son essor, la société va continuer à recruter, étant déjà passé de 50 salariés en 2020 à 150 aujourd’hui. Toutes les équipes ont déjà été renforcées : conseillers et ingénieurs pédagogiques, formateurs, webmarketing, fonctions supports…