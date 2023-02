Le rennais Klaxoon lève 15 millions d'euros et change de stratégie

Après avoir levé 50 millions de dollars en mai 2018, c’est une nouvelle opération de 15 millions d’euros qu’annonce cinq après Klaxoon, société rennaise spécialisée dans l’édition de solutions logicielles pour faciliter le travail collaboratif au bureau et/ou à distance. Cette troisième opération est abondée par Sofiouest, Eurazeo et Bpifrance, les actionnaires historiques de Klaxoon.



Elle doit permettre à la société de poursuivre ses investissements en R&D et d’accélérer son expansion à l’international. Il s’agit selon Matthieu Beucher, le président et fondateur de Klaxoon, qui l’évoque dans un article sur Linkedin publié le 20 février : "d’une première étape d'une nouvelle opération de financement, plus importante, que nous annoncerons dans quelques semaines."

Une stratégie revue pour revenir aux fondamentaux

Car début 2022, Klaxoon avait engagé des démarches, notamment auprès de fonds internationaux, pour réaliser une nouvelle levée de fonds, avec un objectif à 100 millions d’euros. La société a dû revoir sa stratégie sur ses investissements, son modèle ne correspondant plus aux critères actuels des investisseurs, comme l’explique son dirigeant.



"La planète finance changeait de paradigme. Retour aux basiques : place au modèle de croissance à l’équilibre." Cette évolution stratégique doit permettre à Klaxoon de se rapprocher de la rentabilité sur son exercice 2023 dans un environnement de marché plus incertain que par le passé.

20 millions d'euros de revenus

Pour aborder cette nouvelle phase, un directeur général a été recruté début janvier. Il s’agit Hervé Simonin, jusqu’alors directeur de l’innovation et nouveaux métiers au sein du groupe Carrefour. Il est basé entre Rennes et Paris, Matthieu Beucher étant désormais à Boston afin de piloter le développement commercial de Klaxoon aux USA, marché à fort potentiel pour la société qui y fait état de 80 clients.



Klaxoon indique équiper aujourd’hui environ 5 000 organisations à l’international, dont 100% des entreprises du CAC 40 et 15% du Fortune 500. La société a franchi la barre des 20 millions d’euros de revenus, en ayant en 2022 consolidé ses positions en France mais aussi en Allemagne, en Angleterre et en Amérique du Nord, avec des contrats chez Airbus, La Poste, ou la Banque Nationale du Canada.



Klaxoon avait lancé sa plateforme logicielle en 2015. Une nouvelle version est annoncée en 2023 avec des fonctionnalités complémentaires et des possibilités d’intégration accrues avec d’autres applications professionnelles. La société emploie 250 salariés en France, 25 aux Etats-Unis et une dizaine en Europe.