Le rennais Simango lève 3,5 millions d’euros pour étendre ses formations santé en réalité virtuelle

Après avoir levé de 1,35 millions d’euros début 2020, Simango vient d’opérer une seconde opération financière d’un montant de 3,5 millions d’euros. Ce financement est réalisé auprès d’Epopée gestion et de Breizh Up, ses investisseurs historiques. Un troisième acteur fait son entrée au tour de table : Vivalto SAS. La holding d’investissement de la famille Caille contrôle notamment le groupe Vivalto Santé, acteur de l’hospitalisation privée en Europe, et travaillant avec Simango depuis plusieurs années.



Car depuis 2018, Simango se spécialise dans la conception de modules d’e-learning digitaux et immersifs dans le domaine de la santé. La start-up fait état d’un catalogue d’une quarantaine de formations : des modules courts de type serious-game d’une trentaine de minutes, accessibles sur ordinateur, mobile ou casque VR. Simango indique compter aujourd’hui 250 établissements de santé et une soixantaine d’instituts de formation en soins infirmiers abonnés à sa plateforme de contenus. Plus de 100 000 personnes ont déjà été formées via ses contenus.

De nouveaux marchés visés

Cette levée de fonds doit lui permettre d’accéder à de nouveaux marchés comme le médico-social, la psychiatrie, les Ehpad et les médecins libéraux. Le catalogue de formation sera ainsi étendu à d’autres thématiques comme la sécurité des soins et la prise en charge des patients. Jusqu’ici, la société rennaise a focalisé son développement en France. Elle commence à s’étendre en Belgique, et vient de signer un contrat au Maroc. Des perspectives sont aussi évoquées en Suisse et au Canada où le référentiel des compétences paramédicales et l’organisation du système de santé est similaire.



Ayant été chahuté dans son déploiement commercial par la crise sanitaire, Simango avait clôturé son exercice 2020 à 300 000 € de chiffre d’affaires. Comme en 2021, son chiffre d’affaires récurrent avoisine le million d’euros en 2022. 7 M€ sont visés en 2025 avec des marges bénéficiaires dès la fin 2024. Entre Rennes et Paris, la société emploie 30 salariés. D’ici fin 2024, 25 recrutements sont prévus pour étoffer les équipes.