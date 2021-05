Le réseau d'entreprise Workplace de Facebook dépasse les 7 millions d'abonnés payants

Workplace, la déclinaison de Facebook pour le monde de l'entreprise, a désormais 7 millions d'utilisateurs payants. C'est Mark Zuckerberg lui-même qui a annoncé la nouvelle tôt ce 5 mai. Cela représente une augmentation de 40% par rapport à l'année dernière. Facebook avait annoncé 5 millions d'abonnés fin mai 2020.



Le service connaît une croissance soutenue depuis sa création en octobre 2017. Dans le contexte du télétravail massif engendré par la pandémie de Covid-19, il s'est démarqué face à des outils comme Teams ou Zoom par sa capacité à diffuser de la vidéo en direct à de très grands nombres d'utilisateurs, allant jusqu'à 30 000 personnes.



Des clients prestigieux

Il est donc apprécié des grandes entreprises, comme Nestlé, Danone, Telefonica, le groupe Adeo, Starbucks, Delta Airlines, Chevron, Vodafone, le distributeur finlandais S Group, la Royal Bank of Scotland, le groupe Kering... Mais aussi par des entreprises comme Spotify, Deliveroo, Mail.com et même l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



Parallèlement à cette annonce, Facebook annonce quelques nouvelles fonctionnalités, dont une meilleure gestion des questions-réponses en direct et un système de plugins pour intégrer Workplace dans d'autres outils d'entreprise comme SharePoint ou les calendriers type Exchange ou G Suite.



Lors d'un entretien réalisé en début d'année, Julien Lesaicherre, Director of Global Sales de Workplace, nous avait indiqué avoir pour ambition d'offrir la meilleure expérience "all hands" qui soit, avec comme futurs défis de mieux gérer l'après direct, pour les employés qui n'étaient pas connectés lors de la session, et de manière générale le cycle de vie de ces informations.



Workplace est aussi intégré dans la solution de réalité virtuelle Oculus for Business de Facebook, et Mark Zuckerberg s'est déclaré enthousiasmé par l'augmentation du nombre de clients à en tirer partie.