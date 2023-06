Le réseau social IRL ferme après avoir trompé les investisseurs sur ses chiffres de fréquentation

Atteindre le statut de licorne sur du vent : c’est le bluff qu’a réussi la start-up IRL... jusqu’à ce que la vérité ne la rattrape. Une enquête interne menée par le propre conseil d'administration de cette dernière vient de révéler que 95% des 20 millions d'utilisateurs revendiqués étaient faux ou issus de bots. L'information a notamment été publiée par The Information et Tech Crunch.

Lancée en 2017 par Abraham Shafi et Scott Banister, l’entreprise américaine proposait une sorte de réseau social avec profils d'utilisateurs, conversations de groupe et possibilité de rejoindre des événements en ligne ou d’intégrer des communautés en fonction de ses centres d'intérêt telles que "NBA Fans" ou "Let’s Play Minecraft". Elle comptait notamment rivaliser avec WhatsApp.

Manipuler les chiffres pour lever des fonds

Il y a deux ans, la start-up semblait en pleine forme. Son CEO revendiquait 20 millions d'utilisateurs sur l'application de messagerie : un score honorable qui rassurait ses investisseurs et en attirait de nouveaux. En juin 2021, après avoir levé 170 millions de dollars lors d’un tour de table mené par le Vision Fund 2 de Softbank, elle avait atteint le statut de licorne et une valorisation de 1,17 milliard de dollars.

De premiers doutes sur la santé économique de la société sont apparus lorsqu’en 2022, IRL a annoncé licencier 25% de ses effectifs, soit environ 25 salariés. Une décision incohérente avec la réussite de la dernière levée et les belles performances de fréquentation affichées par le CEO Abraham Shafi, qui a poussé le conseil d'administration d'IRL a lancer une enquête interne.

Les résultats viennent de tomber : 95% des 20 millions d'utilisateurs de l'application étaient en réalité "automatisés ou issus de bots", ce qui ne fait plus qu'1 million de personnes réelles utilisant l'application.

IRL affirme qu’elle va rendre l’argent aux investisseurs

Le gendarme américain des marchés financiers (la Securities and Exchange Commission - SEC) a lui aussi lancé une investigation pour déterminer si l'entreprise a enfreint la législation, notamment dans la manière dont elle présentait ses résultats aux investisseurs.

Elle n’a pas encore livré ses conclusions mais l’entreprise serait déjà en train de mettre la clef sous la porte. Un employé d'IRL a déclaré à TechCrunch qu'IRL avait plus de 100 millions de dollars en banque et un porte-parole a assuré à The Information que la société restituerait leur capital aux actionnaires.

Dans l’écosystème start-up, la stratégie Fake it until you make it ("Fais semblant jusqu'à ce que ça marche") semble de moins en moins efficace. Les investisseurs, de plus en plus regardants concernant les résultats des start-up, devraient aussi être plus méfiants concernant leur authenticité. Notamment Softbank, dont le portefeuille le laisse avec des pertes abyssales.