Le robot chien de Boston Dynamics reprend du service à New York

Le NYPD (New York Police Department) et le maire de la ville de New York Eric Adams, qui a axé son mandat sur le maintien de l’ordre et la réduction de la criminalité, ont annoncé, le 11 avril 2023, lors d’une conférence de presse à Times Square, le déploiement de nouvelles technologies destinées à aider les agents de police.

Parmi elles, Spot, le robot chien de Boston Dynamics, que la police new-yorkaise surnomme "Digidog" (contraction de "digital dog"). Il fait son retour dans la ville après une première expérimentation avortée en 2021. Le NYPD en aurait acquis deux pour un montant total de 750 000 dollars.

Spot pour faire de la reconnaissance dans des zones dangereuses

Conçu pour effectuer des inspections dans des zones dangereuses (ce qu’il fait déjà sur certains chantiers de construction), il sera utilisé, selon les autorités, uniquement dans le cadre d’opérations pouvant mettre en danger ses agents comme des alertes à la bombe ou des prises d’otages.

L’idée est de le faire pénétrer dans les lieux en premier pour étudier la situation afin de programmer au mieux l’intervention des agents. Il avance de manière autonome sur un parcours cartographié et comprend de nombreuses options de commande à distance et d’enregistrement.

Introduit pour la première fois en 2020 pour effectuer les mêmes missions, il avait été concrètement utilisé pour faire de la reconnaissance lorsqu’un homme armé s’était barricadé à l’intérieur d’un bâtiment, ainsi qu’au milieu d’une invasion de domicile pour avoir un aperçu de ce qui se passait à l’intérieur.

Une initiative critiquée

Mais son utilisation avait attisé les foudres des groupes de défense des libertés civiles, préoccupés par l'effet que le robot équipé de caméras pourrait avoir sur la vie privée des citoyens new-yorkais. Le projet avait également été critiqué pour la somme importante qu'il représentait

Sans surprise, sa réadoption a ravivée les mêmes polémiques. "Gaspiller l'argent public pour envahir la vie privée des new-yorkais est un dangereux coup de force de la police", a réagi le "Surveillance Technology Oversight Project (STOP)", ajoutant que New York ferait mieux "d’investir dans de véritables êtres humains plutôt que dans des robots".

Le Knightscope K5 pour les patrouilles actives

Pour les patrouilles actives, le NYPD prévoit de déployer le Knightscope K5, conçu par la société américaine Knightscope. Un robot ovoïde sur roues de 180 kilos et d’un mètre cinquante de haut équipé d’un système de caméras à 360 degrés, d’une caméra thermique, d’un LiDAR, d’un sonar, d’un GPS, de seize microphones et d’un haut-parleur permettant de diffuser des messages en direct ou préenregistrés.

Il peut patrouiller de manière autonome dans de petites zones, détecter des personnes, reconnaître des plaques d'immatriculation et avoir recours à la reconnaissance faciale, bien que la police de New York ait assuré que cette fonctionnalité ne serait pas utilisée. Le robot sera déployé en juillet dans le cadre d'un programme "pilote" et patrouillera sur Times Square ou dans les stations de métro accompagné d’un agent de police.

Outre ces robots, le département de la police new-yorkaise a annoncé qu’il allait équiper ses agents de Guardian HX de StarChase, des lanceurs portatifs capables d’envoyer des balises GPS sur des véhicules en mouvement, permettant de suivre leurs traces sans avoir à effectuer de courses poursuites à grande vitesse, souvent dangereuses en pleine ville.