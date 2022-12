Le secteur du numérique est en forte croissance, mais pénalisé par les tensions sur l'emploi

© Photo by Scott Graham on Unsplash

2022 terminera comme un bon crû pour le numérique en France, avec une croissance de 7,5% selon Numeum, l’organisation professionnelle qui représente les entreprises de services (ESN), les éditeurs de logiciels, et les sociétés d’ingénierie et de conseil en technologies (ICT). Dans le détail, ce sont les éditeurs de logiciels et les plateformes de cloud qui ont réalisé la plus forte croissance (+11,3%), devant les ICT (7,4%) et les ESN (5,1%), ces dernières représentant néanmoins le premier marché du secteur avec un chiffre d'annuel de 31,9 milliards d'euros.

Le cloud, principal levier de croissance

En moyenne, le marché croît de façon assez uniforme indépendamment de la taille de l'entreprise. C'est dans le conseil que la différence de croissance est la plus marquée entre les grosses entreprises et les petites. Ce qui explique le mouvement de consolidation dans le secteur, dont on a encore une illustration aujourd'hui avec l'annonce du rachat par le groupe Talan du belge Dataroots, spécialisé dans le conseil en IA et en ingénierie des données.



La différence de dynamisme se joue plus en fonction des secteurs et des sujets. Par exemple, la maintenance est en recul, tandis que le cloud constitue le principal levier de croissance (+24,5%). La croissance est également soutenue par le Big data (+22,1%), les services IoT (+19,1%), la transformation digitale (expérience client, e-commerce, dématérialisation…) et par les investissements en cybersécurité qui ont augmenté de 11,3% pour atteindre 3,3 milliards d’euros. La cybersécurité reste un marché relativement restreint, qui ne pèse que 6 à 7% des budgets IT en moyenne (jusqu'à 11% dans les banques par exemple), en regard des enjeux qui lui sont rattachés.

Ralentissement de la croissance en 2023

Pour l'année prochaine, Numeum anticipe que la crise aura des conséquences plus importantes pour le business, mais les budgets IT sont quand même orientés à la hausse pour 55% des DSI interrogés par l'organisation. "Il y a une conviction : on n'arbitre pas sur le numérique", estime Pierre-Marie Lehucher, co-président de Numeum.



Les trois grandes priorités d'investissement des clients sont la sécurité (pour 62% des DSI), loin devant l'analyse des données (49%) puis l'expérience client (43%). A noter que les investissements dans la 5G sont en queue de liste, seuls 28% des DSI considérant qu'il s'agit d'un sujet important. La prévision de croissance du secteur en 2023 s'établit à +5,9%, ce qui porterait la taille du marché à 64,5 milliards d'euros.

Recrutements : une situation toujours très tendue

Il existe néanmoins un frein à la croissance : l'emploi. "C'est très tendu sur le sujet RH", commente un représentant du syndicat professionnel, malgré les efforts des entreprises pour plaire aux candidats (plans de formation renforcés, réflexion autour des nouveaux modes de travail, présence dans les palmarès des entreprises où il fait bon travailler...). Dans les ESN par exemple, le taux de turnover se situerait entre 17 et 25%, ce qui est énorme et a pour conséquence "une hausse des salaires sans augmentation de la valeur et des compétences", note Godefroy de Bentzmann, le cofondateur de Devoteam.



Numeum note par ailleurs depuis deux ans une accélération du débauchage par des entreprises étrangères, qui embauchent quasiment aux conditions locales. Si bien que des salariés qui télétravaillent depuis la France bénéficient de rémunérations proches de celles des Américains, par exemple. Seul point positif à cette situation, la "redynamisation de l'emploi en régions". À l'échelle des entreprises représentées par Numeum, le secteur a créé des emplois en France en 2022, avec des créations nettes estimées à 35 000 postes.