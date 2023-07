Le service d'authentification renforcée FranceConnect+ atteint le million d'usagers

FranceConnect+, le service d'authentification renforcée à deux facteurs de l'État, annonce qu'il a atteint la barre du million d'usagers. Cette solution, qui complète FranceConnect, permet d'accéder à des démarches en ligne requérant une sécurisation plus importante, comme l'ouverture d'un compte bancaire, la consultation de son dossier médical ou de lettre recommandées électroniques.



FranceConnect+ a été lancé par la Direction interministérielle du Numérique (DiNum) en 2021. La solution s'appuie sur L'identité Numérique de La Poste.



Une fois que l'utilisateur s'est créé une identité numérique La Poste (la démarche demande une carte d'identité), pour s'authentifier afin d'effectuer une démarche en ligne, il doit s’identifier avec son numéro de téléphone mobile, puis saisir son code secret quand il reçoit une notification via l’application. D'autres identités numériques seront proposées quand elles auront reçu le tampon de l'Anssi, mais cela prend manifestement beaucoup plus de temps que prévu.

Acheter une formation CPF, consulter une lettre recommandée

Parmi les services proposant FranceConnect+ pour s'authentifier figure la plateforme Moncompteformation.gouv.fr, liée au Compte personnel de formation (CPF). "Comme annoncé par la Première ministre, nous généraliserons progressivement l’usage de FranceConnect+ pour garantir la sécurité des démarches publiques les plus sensibles", assure dans un communiqué Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques.



Le portail FranceConnect, qui permet de s'authentifier pour des démarches en ligne avec un degré de sécurité moindre en utilisant les identifiants créés par exemple sur le site des Impôts ou de l'Assurance Maladie, est utilisé par plus de 40 millions d’usagers, indique la DiNum.