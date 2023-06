Le site d'annonces Gens de confiance consolide sa structure financière

Gens de confiance, la plateforme de petites annonces nantaise accessible uniquement par un système de parrainage, poursuit son développement sur le marché français. Elle vient de franchir les 1,6 millions d’utilisateurs, dont 550 000 actifs chaque mois, contre un million en juin 2021.



"On devrait atteindre les 2 millions pour début d’année 2024. Nous ne cherchons pas à accroitre notre communauté de façon forte, mais cela se fait de manière organique", analyse Ulric Le Grand, co-fondateur de Gens de confiance en 2014 avec Nicolas Davoust et Enguerrand Leger. Ayant déjà levé 1 million d'euros, puis 3 millions d'euros en 2019, la société nantaise vient de réaliser une nouvelle opération de 2 millions auprès du fonds d’investissement Isai entré au dernier tour de table.

Une campagne participative

Mais Gens de confiance entend aussi s’appuyer sur sa communauté pour compléter ce financement. "Une campagne participative va être lancée prochainement sur la plateforme Caption, avec un ticket d’entrée à 500 euros, pour l’ouvrir au plus grand monde, dans une logique d’ambassadeurs. L’objectif qu’on s’est fixé, c’est d’y atteindre les 2 millions d’euros a minima. Mais l’opération pourra aller au-delà", confirme le dirigeant, qui restera majoritaire avec ses deux associés.



L’opération participative permettra aussi d’apporter de la liquidité à Partech, entré en 2016, et aux salariés également au capital. Précédemment au nouvel apport d’Isai, Gens de confiance a été valorisé à 30 millions d'euros, une valorisation qualifiée "d’honnête" par Ulric Le Grand

8 millions d'euros de CA visés en 2023

En 2022, Gens de confiance a généré un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros, en croissance de 70 %. "On table sur 8 millions d’euros en 2023, avec un Ebidta positif depuis 2021. Aujourd’hui, on se rapproche très fortement du seuil de rentabilité que l’on devrait atteindre en 2024", explique Ulric Le Grand.



La société emploie aujourd’hui 80 salariés, contre 47 personnes en juin 2021. Cet argent frais doit notamment lui permettre de continuer à renforcer ses équipes, implantée en majorité sur Nantes ; 10 personnes travaillant en full remote. 15 à 20 embauches sont prévues sur l’année 2023, notamment des profils techniques et “produits“.

Améliorer le produit

Outre les recrutements, la société va s’appuyer sur ce nouveau tour de table pour renforcer sa plateforme. "L’objectif c’est d’améliorer notre produit et les services que l’on propose." De nouvelles verticales seront développées, notamment transactionnelles comme sur la partie dédiée aux annonces de locations saisonnières, une catégorie à forte valeur-ajoutée, comme l’immobilier ou les services à la personne.

Un modèle économique basé sur des services premium

Une fois coopté par d’autres membres, l’accès à la plateforme et la publication d’annonces sont gratuites. Gens de confiance fonde son modèle économique sur des options de visibilité, ou la gestion de certaines transactions, en tant que tiers de confiance. "On va continuer à monétiser certains services, mais toujours en apportant de la valeur pour nos membres", détaille le dirigeant, évoquant notamment les offres lancées l’an dernier à destination des professionnels.



A ce modèle économique s’ajoute également des revenus publicitaires. "On est très sélectifs, et cela représente 10 % de nos revenus". Plus étonnant, s'y ajoutent aussi des dons (environ 5% du chiffre d'affaires) provenant de la communauté. "Cette donnée nous permet aussi de mesurer notre product-market fit", poursuit-il.

Qui de l’international ?

A ce stade, Gens de confiance entend continuer à se focaliser sur le marché français. "Hors de France, nous avons aussi des utilisateurs en Belgique, en Suisse, et surtout chez les expatriés. On veut d’abord être solide sur la communauté francophone, avant de nous ouvrir à l’international."