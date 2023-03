Le site de l'Assemblée nationale victime d'une cyberattaque

“Le site est actuellement en maintenance”, indique ce lundi 27 mars le site Internet de l’Assemblée nationale. Il aurait en réalité été victime d’une cyberattaque par déni de service distribué (DDoS) menée par un groupe de pirates russes, révèle Numerama. Une information que n’était, cependant, pas en mesure de confirmer le service de presse de l’Assemblée.

Selon Numerama, cette attaque a été revendiquée par le collectif pro-russe NoName057(16) sur sa chaîne Telegram. Celui-ci avait déjà ciblé en février des sites gouvernementaux français, comme celui du CNES, les rendant inaccessibles pendant quelques heures.

Le Sénat aussi touché ?

Cette revendication semble d’autant plus crédible que le site web du Sénat était aussi indisponible en début de journée. L'accès a depuis été rétabli. Dans une étude menée l’an passé, la société Avast notait cependant que 20% des attaques revendiquées par ce groupe de hackers n’étaient pas de son fait.

Une attaque par déni de service consiste à multiplier les connexions vers un site Internet, afin de saturer ses serveurs et de le rendre inaccessible. Surtout symboliques, ces attaques se sont multipliées en Europe depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Fin novembre, le Parlement européen avait aussi été touché.

Le collectif NoName057(16) est l’un des deux groupes de hackers russes les plus actifs dans le domaine, avec Killnet, qui était à l’origine de l’attaque contre le Parlement européen. Selon Avast, il cible principalement des institutions et des entreprises situées en Pologne, Norvège, Lituanie et Estonie. Son taux de réussite serait de 40%.