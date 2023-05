Le site web du Sénat à nouveau touché par une cyberattaque

Pour la deuxième fois en moins de deux mois, le site web du Sénat a été touché, vendredi 5 mai, par une attaque par déni de service (DoS), revendiquée par un groupe de pirates pro-russes. Inaccessible en début de journée, le site fonctionne de nouveau correctement.



Cette attaque semble avoir été menée par le collectif NoName057(16) sur sa chaîne Telegram. “Nous avons lu dans les médias que la France travaille sur des nouvelles aides pour l’Ukraine, qui pourraient inclure des armes”, indique-t-il sur son canal Telegram. “Sans y réfléchir à deux fois, nous avons fait planter le site web du Sénat français”.

Le Sénat et l'Assemblée déjà touchés en mars

Ce même groupe avait déjà revendiqué l’attaque qui avait touché le site du Sénat, mais aussi celui de l’Assemblée nationale, le 27 mars dernier. En février, il avait déjà ciblé des sites gouvernementaux français, comme celui du CNES, les rendant inaccessibles pendant quelques heures.



Une attaque par déni de service consiste à multiplier les connexions vers une ressource Internet afin de saturer ses serveurs et de la rendre inaccessible. Surtout symboliques, ces attaques se sont multipliées en Europe depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Fin novembre, le Parlement européen avait aussi été touché.



Le collectif NoName057(16) est l’un des deux groupes russes les plus actifs dans le domaine, avec Killnet, qui était à l’origine de l’attaque contre le Parlement européen. Dans une étude menée l’an passé, la société Avast notait qu’il cible principalement des institutions et des entreprises situées en Pologne, Norvège, Lituanie et Estonie. Son taux de réussite serait de 40%.