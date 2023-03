Le site Pornhub change de main

Le 16 mars 2023, la société canadienne de capital-investissement Ethical Capital Partners (ECP) a annoncé avoir racheté MindGeek, le très controversé propriétaire de Pornhub. Il n’a pas dévoilé les conditions financières de l’opération mais selon le Journal de Montréal, le montant se situerait entre 500 et 600 millions de dollars.

Pornhub en difficulté

MindGeek est un acteur majeur de l’industrie du divertissement pour adultes qui exploite un vaste portefeuille de plateformes de contenus pornographiques parmi lesquels Pornhub, YouPorn, Redtube ou encore Nutaku.

Ces derniers temps, l’entreprise a connu de grosses difficultés. Elle a été confrontée à de vives critiques et à plusieurs poursuites judiciaires depuis que le New York Times a publié un article accusant Pornhub de mettre en ligne de la pornographie infantile et des vidéos de viol.

À la suite de ces controverses, le site a perdu sa solution de paiement puisque Visa et Mastercard ont décidé d’arrêter d'y associer leurs services, et le CEO et le directeur de l'exploitation de MindGeek, Feras Antoon et David Tassillo, ont tous deux quitté leurs fonctions au milieu de l'année 2022.

ECP aime la complexité

Ces problèmes ne devraient pas s’arranger puisque les législateurs américains font pression pour affaiblir les protections de la responsabilité des sites web. Mais cela ne semble pas faire peur à ECP, qui a justement l’habitude d’investir dans des projets technologiques présentant une complexité juridique et réglementaire. La société assure qu’elle veillera à ce que les plateformes de Mindgeek soient à la pointe de l'innovation, de la confiance et de la sécurité sur l'internet.

"Chez ECP, nous recherchons des entreprises innovantes et éthiques qui opèrent dans de nouveaux secteurs en pleine évolution. Avec MindGeek, nous avons identifié une marque technologique dynamique qui repose sur des bases de confiance, de sécurité et de conformité", a déclaré Fady Mansour, fondateur associé d’ECP, dans un communiqué. Un début de citation qui, il faut le dire, sonne plutôt faux…

"Grâce aux ressources et à la vaste expertise d’ECP en matière de réglementation, d’application de la loi, d’engagement public et de finance, nous avons une occasion unique de renforcer ce qui existe déjà", a-t-il poursuivi.