Le spécialiste allemand de la livraison ultra-rapide Flink lève 750 millions de dollars

DoorDash, le spécialiste américain de la livraison à domicile, s'invite dans la livraison ultra-rapide en Europe en menant la levée de 750 millions de dollars réalisée par Flink. La start-up allemande spécialisée dans la livraison ultra-rapide de courses à domicile a annoncé vendredi 10 décembre 2021 avoir atteint une valorisation de 2,1 milliards de dollars à l'occasion de cette levée de fonds. Ont également contribué à cette Série B Mubadala Capital, des investisseurs existants et de nouveaux investisseurs.



Un réseau de mini-entrepôts

La start-up a été fondée en décembre 2020 par Oliver Merkel, Julian Dames et Christoph Cordes. Son premier entrepôt a été ouvert en 2021. Aujourd'hui Flink revendique sa présente dans 4 pays, dont la France, avec plus de 140 entrepôts répartis dans plus de 60 villes. Ce sont jusqu'à 2500 produits différents qui sont proposés aux clients. Ses marchés les plus importants sont l'Allemagne et les Pays-Bas.



Comme ses concurrents, le modèle de la start-up allemande repose sur des mini-entrepôts basés en centre-ville, au plus près des clients. Cela permet à la pépite allemande de proposer un service de livraison en 30 minutes seulement. Ce marché se développe fortement ces derniers mois. Son concurrent Gorillas a annoncé avoir levé 860 millions d'euros en octobre dernier.



Très forte concurrence

La venue de DoorDash sur le marché européen de la livraison ultra-rapide était attendue. Des rumeurs, a propos d'un investissement de DoorDash dans la start-up allemande Gorillas, ont circulé cet été. L'entreprise américaine lui préférant finalement son concurrent Flink. De même, pour se lancer sur ce marché en Europe, Uber a annoncé avoir noué un partenariat avec Carrefour et la pépite française Cajoo qui a levé 46 millions d'euros cette année.



Actuellement, l'ensemble des start-up du secteur cherche à séduire le plus de clients possibles à coups de grandes campagnes marketing et d'offres promotionnelles, ce qui explique les montants des levées de fonds. Une stratégie qui peut rappeler celles menées par les acteurs du VTC ou de la livraison de repas. Il est certain qu'à terme, peu d'entre-elles survivront.