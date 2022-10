Le spécialiste de la gestion d'épargne en ligne Yomoni lève 25 millions d'euros

Yomoni, spécialiste de la gestion d'épargne en ligne, lève 25 millions d'euros. Cette levée de fonds annoncée le 6 octobre 2022 a été réalisée auprès du Crédit Mutuel Arkéa, les fondateurs de la Financière de l'Echiquier (Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier) et la société Amboise.



Des solutions 100% en ligne

PEA, PER, Compte-titre, Assurance-vie… La start-up fondée en 2015 propose diverses solutions d'épargnes accessibles en ligne dès 1000 euros. Elle assure se différencier en combinant expérience humaine et technologie. Pour accéder à ses offres, il suffit de simuler son projet, choisir le profil qui correspond le mieux à ses besoins et signer son contrat. Le tout uniquement en ligne. Et Yomoni a été agréée Société de Gestion de Portefeuille par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), ce qui lui permet d'avoir plus de latitude pour investir l'argent de ses épargnants.



Yomoni entend se concentrer sur son métier de gérant d'épargne, c'est-à-dire avoir comme unique métier de piloter la performance de l’épargne de ses clients. "Tous les épargnants méritent un vrai professionnel dédié, appuyé par les solutions et les technologies les plus abouties", assure Sébastien d'Ornano, président de Yomoni, dans un communiqué.

2 nouveaux mandats par heure

Preuve de l'engouement pour la jeune pousse ? "Chaque heure, 2 nouveaux mandats sont signés : c’est la meilleure preuve de la qualité de sa performance et de l’enthousiasme de ses clients", clame Didier Le Menestrel, président non exécutif de Yomoni. La start-up souhaite continuer à étoffer son portefeuille d'offres d'épargnes et améliorer sa plateforme pour une expérience utilisateurs toujours plus aboutie. Pour l'aider, elle prévoit de recruter de nouveaux talents mais ne précise pas le nombre exacte ni les postes recherchés.



Elle n'est pas la seule sur secteur. Mon Petit Placement cherche à démocratiser l'investissement financier auprès des particuliers, tout comme Nalo, Ramify ou encore Wesave.