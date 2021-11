Le spécialiste de la sécurité dans le cloud Lacework lève 1,3 milliard de dollars

La start-up californienne Lacework vient de boucler une levée de fonds de 1,3 milliard de dollars. Ce qui valorise ce spécialiste de la sécurité dans le cloud à 8,3 milliards de dollars.



Cette série D a été menée par les investisseurs existants Dragoneer, Liberty Global Ventures et Snowflake Ventures, Sutter Hill Ventures, Altimeter Capital, D1 Capital Partners et Tiger Global Management ainsi que des nouveaux investisseurs, dont Counterpoint Global (Morgan Stanley), Durable Capital, Franklin Templeton, General Catalyst et XN.



Visibilité de bout en bout sur le cloud

Lacework a été fondée en 2015 à San José en Californie par Mike Speiser, Sanjay Kalra et Vikram Kapoor. Il a développé une plateforme, baptisée Lacework Cloud Security Platform, qui fournit une visibilité de bout en bout d'un environnement cloud. Ainsi, elle détecte automatiquement les vulnérabilités, les mauvaises configurations et les activités inhabituelles. Elle s'adresse aux entreprises cloud native et est aujourd'hui utilisée par Cloudera, VMware ou encore Snowflake.



La société compte sur cette nouvelle enveloppe pour continuer à croître en investissant sur les innovations produits pour séduire de nouveaux clients, peut-on lire dans le communiqué. En 2020, elle dit avoir multiplié par trois son chiffre d'affaires, par cinq son nombre de clients et par trois le nombre d'employés. En Europe, Lacework a son siège à Dublin, des bureaux régionaux au Royaume-Uni, en France et en Allemagne ainsi qu'un centre de données Amazon Web Services (AWS) à Francfort.



Acquérir de nouvelles briques technologiques

Lacework souhaite également poursuivre sa stratégie d'acquisitions. Elle a récemment racheté la start-up Soluble dont la technologie lui permet d'améliorer les capacités de sa plateforme pour permettre aux entreprises d'intégrer les pratiques de sécurité plus tôt dans leurs processus. En effet, Soluble a développé un outil capable de détecter et de corriger les erreurs de configuration et les violations de politiques dans leur Infrastructure as Code (IaC) via Terraform, CloudFormation et Kubernetes.