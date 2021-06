Le spécialiste de la signature électronique Yousign lève 30 millions d'euros pour conquérir l'Europe

Yousign, spécialiste de la signature électronique, vient de boucler une série A de 30 millions d'euros. Le tour de table a été mené par Lead Edge Capital et eFounders.



Concurrencer les Américains

Grâce à ces nouveaux fonds, la jeune pousse, implantée à Caen et à Paris, souhaite créer une alternative européenne aux géants américains, tels que DocuSign ou Adobe, et ainsi se positionner comme leader du marché des TPE et PME. Elle prévoit également de recruter 150 personnes dans les 18 prochains mois pour renforcer son équipe dans tous les domaines.



Yousign a été créé en 2013 par Antoine Louiset et Luc Pallavidino. Il propose une application et une API de signature électronique dédiée aux PME. Le forfait le plus bas est à 25 euros par mois et par utilisateur. Ces solutions ont conquis plus de 6000 clients en France, Allemagne et Italie, parmi lesquels on trouve Shine, Bpifrance, Leocare, Matera, Agicap ou encore Sellsy.



Equiper plus de 50 000 PME européennes

La société souhaite désormais passer à la vitesse supérieure en profitant de ce contexte favorable à la digitalisation avec l'accroissement du télétravail depuis le début de la pandémie de Covid-19. Elle ambitionne d'équiper plus de 50 000 PME européennes d'ici 2024 et d'atteindre un revenu récurrent annuel d'au moins 70 millions d'euros, d'après le communiqué.



Yousign a connu une croissance de 20% en 2020, voyant ses effectifs passer de 35 à 120 collaborateurs. Il ne communique pas sur son chiffre d'affaires.