Le spécialiste de la signature électronique Yousign s'offre la legaltech Canyon

Sept mois après une série A de 30 millions d'euros, Yousign, éditeur d'un logiciel de signature électronique, annonce ce jeudi 20 janvier l'acquisition de Canyon. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé.



Enrichir son offre

Grâce à ce rachat, Yousign souhaite étendre son offre à la gestion des contrats afin de "couvrir toute la chaîne de valeur permettant à une entreprise de conclure un accord", détaille le COO Alban Sayag. En effet, fondée en 2020 au sein de la start-up studio eFounders, la legaltech Canyon est spécialisée dans l'automatisation du travail administratif et juridique. Elle a développé un logiciel dédié aux PME qui offre plusieurs fonctionnalités : suivi d'audits, tableau de bord, base de données de contrats, gestion des documents, annuaire... Le logiciel est utilisé par Aircall, Spendesk ou Le Wagon.



La solution de Canyon sera entièrement intégrée à la plateforme Yousign. L'ensemble doit permettre "aux PME de répondre à une variété de cas d’usage qui vont au-delà de la signature électronique". Les clients pourront ainsi "automatiser en bout en bout les processus contractuels, depuis la création des documents jusqu'à leur stockage, en passant par la négociation et la signature", détaille la jeune pousse dans son communiqué.



Equiper 50 000 PME d'ici à 2024

Canyon marque la première acquisition de Yousign. Une dynamique qui devrait se poursuivre dans les prochains mois, confie le COO. L'entreprise vise à équiper 50 000 PME européennes d'ici à 2024 et ambitionne d'atteindre un revenu annuel récurrent d'au moins 70 millions d'euros. Actuellement, elle est composée 130 salariés et revendique une croissance de 70% en 2021. Elle ne communique pas sur son chiffre d'affaires.



Le marché de la signature électronique a, comme de nombreux services numériques, bénéficié du contexte favorable à la digitalisation de certains processus dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Yousign doit aussi faire face à une concurrence rude. Oodrive, spécialiste des services de travail collaboratif et du partage de fichiers, a acquis en avril 2021 Sell&Sign, une solution clé en main de signature électronique pour tous les documents nécessitant une valeur légale. Avec ce rachat, son objectif est de s'imposer comme l'un des acteurs significatifs de la signature électronique en Europe.