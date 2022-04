Le spécialiste de la télécardiologie Implicity lève 21 millions d'euros pour conquérir les Etats-Unis

La start-up Implicity, spécialisé dans le télésuivi cardiaque, annonce ce 27 avril une levée de fonds de 21 millions d'euros. Le tour de table a été mené par Crédit Mutuel Innovation et Bpifrance, ainsi que BNP Paribas Développement et les investisseurs historiques Serena Capital, XAnge et Karista. Sa dernière levée de fonds de 4 millions remonte à mars 2019.



Développer de nouvelles solutions

"Nous prévoyons d'accroître notre présence aux Etats-Unis et de nous étendre à de nouvelles opportunités de marché", a déclaré Arnaud Rosier, fondateur et CEO d'Implicity. La jeune pousse a récemment obtenu l'autorisation de la Federal and Drug Administration (FDA), l'agence américaine en charge de réguler les denrées alimentaires, les médicaments et les dispositifs médicaux, pour un nouvel algorithme destiné à analyser les épisodes ECG des moniteurs cardiaques implantables.



L'entreprise a développé et lancé en 2017 une plateforme médicale pour simplifier la pratique quotidienne de la télésurveillance cardiaque. Au lieu d'être éparpillées sur les sites des fabricants, les données récoltées par les pacemakers et des défibrillateurs sont centralisées dans un seul et même outil, facilement consultable par les équipes soignantes.



Elle est également à l'origine de plusieurs systèmes d'apprentissage automatique qui trient et rangent les alertes en fonction de leur niveau de gravité, en recoupant les données récoltées par les appareils avec celles du patient. Ainsi, l'équipe soignante peut savoir en un coup d'œil quels sont les patients à traiter en priorité grâce à un code couleur.

100 établissements utilisateurs

Premier contributeur au programme ETAPES (une expérimentation qui encourage et soutient financièrement le déploiement de projets de télésurveillance), Implicity couvre plus de 60 000 patients dans 100 établissements médicaux en Europe et aux Etats-Unis, dont les hôpitaux de l'AP-HP. Il est également la première entreprise à avoir eu accès aux données contenues dans le Health Data Hub dans le cadre du projet "Hydro". Il vise à développer un système d'apprentissage automatique pour prévenir les épisodes aigus d'insuffisance cardiaque avec hospitalisation.



Implicity collabore aussi avec Bayer afin de fournir une offre commune dédiée aux patients souffrant d'insuffisance cardiaque. Ce rapprochement vise également à évaluer la manière dont l'approche de la visite médicale peut s’accorder avec l’inclusion des patients en télésurveillance ainsi qu'à évaluer la solution auprès des patients et professionnels de santé.