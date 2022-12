Le spécialiste de la télésurveillance médicale Sêmeia se renforce et lève 8 millions d'euros

Le spécialiste toulousain de la télémédecine Sêmeia lève 8 millions d'euros. Une levée de fonds annoncée le 8 décembre 2022 qui est réalisée auprès d'Orange Ventures Impact, MH Innov’ (Malakoff Humanis), la Banque des Territoires et des business angels.

Suivi des patients entre les consultations

La start-up a été fondée en 2017 par Mathieu Godart, Pierre Hornus et Daniel Szeftel. Elle a mis au point une solution de télésurveillance médicale qui vise à optimiser le quotidien des praticiens en facilitant l'analyse des données de santé. Une tâche qui prend souvent du temps est ainsi automatisée et permet aux médecins de se concentrer sur la prise de décision et la relation avec le patient. Concrètement les médecins peuvent accéder facilement aux données de santé collectées automatiquement et analysées avec différents algorithmes.

Sêmeia collecte les données issues de laboratoires d'analyses biologiques, de dispositifs médicaux connectés (tensiomètres, balances, etc.) ou encore des données de parcours de soins de l’historique de remboursement de l’Assurance Maladie. En cas d'aggravation entre les consultations, des alertes sont générées automatiquement et transmises au médecin.

Sêmeia a fait de sa spécialité la télésurveillance des maladies rénales chroniques et la transplantation. Elle a également développé son expertise dans la rhumatologie, la pneumologie, l'oncologie ou bien encore la santé mentale. Sa solution de télésurveillance est aujourd'hui utilisée par plus de 50 établissements de santé et 300 soignants. Elle assure le suivi régulier de plusieurs milliers de patients.

Devenir un hub de données de santé

La start-up profite de cette levée de fonds pour annoncer l'acquisition de son principal concurrent : Optim'Care. Une acquisition qui lui permet d'avoir plus de 80% de parts de marché, selon elle. "En combinant notre expertise de collecte et d’analyse des données de santé avec les services d’accompagnement thérapeutique et d’information du patient proposés par Optim’Care, nous sommes dorénavant en mesure de proposer une offre de suivi global en transplantation et néphrologie, tant du point de vue des praticiens que des patients", explique Pierre Hornus.

Sêmeia souhaite désormais étendre sa technologie à d'autres pathologies. Et la start-up toulousaine veut devenir un hub de données de santé. "Nous savons collecter les bonnes informations, au bon moment pour les partager de manière intelligente avec les soignants, détaille Pierre Hornus. De cette force est née l’idée de l’élaboration d’un hub de données de santé à destination de tous les praticiens, y compris les médecins de ville, afin de faciliter le parcours de soins entre les différents spécialistes."