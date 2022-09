Le spécialiste des camions autonomes Einride s'implante en Allemagne

Einride, spécialiste des camions électriques et autonomes, se lance en Allemagne. La start-up suédoise a annoncé le 15 septembre 2022 avoir signé de nombreux partenariats avec des entreprises implantées dans ce pays afin de transporter leurs marchandises. A commencer par Electrolux.



Une plateforme de fret

Einride veut mettre en place un bureau régional à Berlin. En plus de la capitale allemande, elle entend établir des centres logistiques à Hambourg et dans la région de la Ruhr. Enfin, elle souhaite mettre en place un réseau de recharge le long des routes commerciales les plus importantes d'Allemagne. Concrètement, dans un premier temps, la start-up veut aider ses clients à électrifier leurs flottes de véhicules.



Pour cela, Einride a mis au point un système d'exploitation intelligent pour le fret : Einride Saga. Grâce à Saga, les expéditeurs peuvent accéder à une feuille de route pour une électrification et une automatisation compétitives (application Evolve), commander et suivre les expéditions (Book), superviser les itinéraires et les affectations (Orchestrate) et visualiser les données et obtenir des informations (Explore).

De l'électrification aux véhicules autonomes

"Nous savons que grâce à la numérisation, l'automatisation et l'électrification, nous pouvons réduire considérablement les coûts, les délais de livraison et les émissions", déclare Robert Ziegler, general manager d'Einride pour l'Europe. La start-up fondée en 2016 a levé un total de 150 millions de dollars depuis sa création pour l'aider à électrifier et automatiser le fret.



Elle développe de deux types de véhicules : son camion électrique qui peut transporter d'importantes charges est actuellement le principal véhicule utilisé par ses clients ; son petit "pod" de livraison autonome ressemble à une camionnette sans cabine pour le conducteur. La première génération a déjà été testée sur routes ouvertes en Suède et a transporté des marchandises dans le cadre d'un pilote avec Oatly. Contrairement à bon nombre de ses concurrents, la start-up a décidé de développer un camion spécifiquement conçu pour être autonome et non pas équiper des camions existants de sa solution de conduite autonome.



Einride exploite déjà des flottes de camions électriques en Suède et aux Etats-Unis. Elle s'est associée à des marques comme Lidle, Maersk et Oatly. Ses pods de transport autonomes ont déjà été testé avec des clients commerciaux. La start-up aimerait prochainement déployer ses véhicules autonomes sur les routes publiques américaines en partenariat avec GE Appliances. Allant dans ce sens, elle a annoncé en juin dernier avoir obtenu l'autorisation de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) pour un tel déploiement.