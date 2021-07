Le spécialiste du contenu sponsorisé Outbrain lève 200 millions de dollars en vue de son introduction en bourse

Le spécialiste de la publicité en ligne Outbrain, qui fournit des publicités recommandées sous les articles de presse, a levé 200 millions de dollars ce mercredi 7 juillet. Ce financement mené par le fonds spéculatif basé à Boston, Baupost Group, devrait être le dernier tour de table mené auprès d'investisseurs privés traditionnels avant son introduction en bourse. Outrbain a déposé une demande officielle la semaine dernière.



Fondée en 2006, Outbrain est à l'origine des encarts publicitaires et autres widgets de recommandation apposés sur les sites d'information populaires, tels que CNN, Le Monde et le Washington Post. Dans son dossier d'introduction en bourse, Outbrain a déclaré des revenus de 767 millions de dollars pour 2020 et de 228 millions de dollars pour le seul premier trimestre de 2021, comme le détaille TechCrunch. En 2020, Outbrain a réussi à générer un bénéfice net de 4,4 millions de dollars et a même atteint les 10,7 millions de dollars au cours du premier trimestre 2021.



Une présence dans 55 pays

Outbrain est souvent comparé à son concurrent Taboola avec qui une fusion a été envisagée en 2019. Mais les deux éditeurs de contenus sponsorisés ne sont finalement pas parvenus à s'entendre pour peser face aux géants de la publicité en ligne que sont Facebook et Google. Le 30 juin dernier, Taboola a finalisé son entrée en bourse après avoir fusionné avec une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC).



Récemment Outbrain s'est retrouvé propulsé au cœur de l'actualité européenne : Doctolib a été accusé d'avoir transmis les données de ses utilisateurs à Outbrain et Facebook en Allemagne via la mise en place de deux cookies. Loin de s'arrêter à ces accusations, Outbrain a déclaré avoir "des plans audacieux pour l'avenir afin de continuer à apporter des innovations essentielles aux partenaires médias".



Outbrain travaille d'ores et déjà en partenariat avec des éditeurs et des spécialistes du marketing dans plus de 55 pays. Ce nouveau financement permettra de "développer notre puissante plateforme publicitaire mondiale ouverte sur le web à travers le monde", a conclu Yaron Galai, co-CEO d'Outbrain.