Le spécialiste du contenu sponsorisé Taboola s'offre Connexity pour 800 millions de dollars

La plateforme de recommandation de contenus Taboola a annoncé ce vendredi 23 juillet l'acquisition de Connexity, une entreprise technologique axée sur le marketing de performance. L'annonce a été faite à travers un billet de blog publié par Adam Singolda PDG et fondateur de Taboola. Le montant total de la transaction est d'environ 800 millions de dollars, composé d'espèces et d'actions Taboola.



Toucher davantage le marché de l'e-commerce

Connexity est tout particulièrement spécialisée dans l'acquisition de clients pour les sites e-commerce notamment grâce à ses relations avec des éditeurs qui peuvent intégrer des offres produits sur leurs sites. Connexity est en lien avec plus de 1 600 commerçants comme Walmart, Wayfair, Skechers, Macy’s, eBay ou encore Otto et 6000 éditeurs comme Condé Nast, DotDash, Hearst, Vox Media, Meredithet News Corp Australia. Elle assure pouvoir atteindre plus de 100 millions d’acheteurs uniques par mois.



Avec cette acquisition Taboola espère gagner davantage de parts sur le marché du e-commerce aux Etats-Unis, estimé à plus de 35 milliards de dollars selon eMarketer. De nouveaux types d'annonceurs pourront se connecter à l'audience mondiale de Taboola, qui compte 500 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. "Les éditeurs disposent d'un nouveau moyen d'augmenter significativement leurs revenus en exploitant les recommandations de l'e-commerce", a indiqué le fondateur de Taboola.



Offrir une alternative à Amazon

L'acquisition de Connexity s'inscrit dans la stratégie de croissance "Recommend Anything" de Taboola, qui vise à introduire de nouveaux types de recommandations et à pénétrer de nouveaux segments. "Les consommateurs achèteront en dehors d'Amazon, sur les sites des éditeurs, à côté d'un contenu éditorial fiable, beaucoup plus qu'ils ne le font aujourd'hui. Amazon a des millions de marchands, mais les marchands ont surtout Amazon. Cela change aujourd'hui", a écrit Adam Singolda.



Cette transaction est la cinquième acquisition de Taboola et ajoute plus de 200 personnes à son équipe, portant le nombre total d'employés à environ 1 600. Bill Glass, PDG de Connexity, et l'équipe de direction de Connexity dirigeront la nouvelle unité commerciale de Taboola. En début d'année, Taboola a annoncé son entrée à la bourse de New York à travers une fusion avec la SPAC Ion Acquisition Corp. Parmi ses ambitions futures annoncées, la société a indiqué vouloir investir dans la recherche sur l'intelligence artificielle.