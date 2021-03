Le spécialiste du logiciel open source Talend passe sous pavillon américan pour 2,4 milliards de dollars

Talend, qui édite une plateforme d'intégration de données open source, est en passe d'être racheté par le fonds d'investissement américain Thoma Bravo pour 2,4 milliards de dollars, environ 2,1 milliards d'euros. Alors qu'elle avait fait ses premiers pas sur le Nasdaq à l'été 2016, la société fondée par deux Français ne sera plus côtée en bourse.



Selon les termes du protocole qui vient d'être approuvé à l'unanimité, à l'issue d'une période de 30 jours permettant à Talend de solliciter des propositions d'alternatives, une offre publique d'achat (OPA) sera lancée. La société américaine d'investissement pourra alors acquérir la totalité des actions mises en circulation pour un montant de 66,00 dollars par action ordinaire. La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2021, d'après le communiqué.



Investir dans sa transition vers le cloud

En acceptant l'offre de Thoma Bravo, qui a déjà acquis l'éditeur Qlik, Sophos ou encore RealPage, Talend va récupérer des capitaux pour continuer à "investir dans sa transition vers le cloud ainsi que dans des produits et solutions qui répondent aux besoins évolutifs de ses clients en matière de données", détaille la pépite française.



Talend a été créé en France en 2005 par Fabrice Bonan et Bertrand Diard dans le but de moderniser l’intégration des données. Il fournit divers logiciels et services pour l’intégration des données, la gestion des données, l’intégration des applications d’entreprise, la qualité des données et le stockage dans le cloud, à plus de 3000 entreprises. Son siège est situé à Redwood City en Californie mais sa R&D est en France.



L'entreprise, qui emploie 1200 personnes dans le monde, affiche un chiffre d'affaires de 248 millions de dollars pour l'année 2019. Elle reste toutefois déficitaire.