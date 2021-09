Le spécialiste du marketing Sendinblue rachète trois start-up e-commerce

Sendinblue, qui se targue de mettre à disposition des PME des outils marketings et commerciaux dignes des grands groupes, étoffe son offre. La start-up de la French Tech avait annoncé une levée de 140 millions d'euros en octobre 2020 afin de réaliser des opérations de croissance externe pour enrichir son offre et se lancer dans de nouveaux pays. C'est désormais chose faite. Sendinblue a annoncé mardi 21 septembre 2021 avoir déboursé 40 millions d'euros pour racheter trois jeunes pousses spécialisées dans l'e-commerce : Metrilo, Chatra et Pushowl.



Chatbot, notifications push et analytique

Avec ces acquisitions, Sendinblue affiche une ambition claire : proposer des outils marketings suffisants pour permettre à toutes les entreprises d'accélérer dans l'e-commerce. La start-up bulgare Metrilo met au point une solution analytique pour les commerçants. Le Russe Chatra développe un chatbot pour les entreprises et l'Indien Pushowl un outil de notification push.



Ces trois start-up ont en commun d'être présentes sur le marché américain. Elles proposent également des intégrations natives avec des solutions comme Shopify, Woocommerce ou Magento. Un plus pour les entreprises se lançant dans l'e-commerce. La pépite française souhaite proposer l'ensemble de ces outils à ses clients dès début 2022.



Une réponse aux ventes en ligne

Les ventes en ligne se sont multipliées avec la pandémie de Covid-19. Les outils numériques, et plus particulièrement les sites de vente en ligne et les outils de communication qui en découlent, deviennent nécessaires puisque certaines habitudes de consommation perdurent. Sendinblue veut aider ses 300 000 clients à se tourner vers l'e-commerce et séduire de nouveaux clients avec cette gamme d'outils.



"En intégrant les technologies de Metrilo, Pushowl et Chatra, notre plateforme devient encore plus puissante tant pour les fonctionnalités e-commerce que nous enrichissons que pour les canaux marketing que nous ajoutons, tout en restant accessible au plus grand nombre", a commenté Armand Thiberge, CEO Sendinblue, dans un communiqué. La pépite du Next40 souhaite poursuivre le développement d'outils dans le marketing conversationnel et l’analytique.